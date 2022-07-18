Главам МИД Армении и Азербайджана удалось обсудить широкий круг вопросов, сообщают из Еревана

Ереван. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Урегулирование отношений между Ереваном и Баку обсудили на встрече в Тбилиси в субботу главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

"Широкий круг вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, обсудили Мирзоян и Байрамов. Стороны обсудили процесс выполнения достигнутых ранее договоренностей и обменялись мнениями относительно дальнейших возможных шагов", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Мирзоян подтвердил позицию Еревана о том, что "на пути достижения стабильного и долгосрочного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с его международным мандатом".