Грузия получила статус партнера НАТО в операции в Средиземноморье "Морской страж"

Тбилиси. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс присвоил Грузии статус операционного партнера в операции НАТО по обеспечению морской безопасности в Средиземноморье "Морской страж" (MSO SEA GUARDIAN), сообщил в субботу глава пограничной полиции МВД Грузии, генерал-майор Николоз Шарадзе.

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, Шарадзе заявил об этом в Поти на мероприятии по случаю празднования 24-летия со дня основания Службы береговой охраны Грузии.

По словам главы погранполиции Грузии, данное решение было принято альянсом после успешного прохождения тактическими подразделениями грузинской береговой охраны 4-летней оценочной программы НАТО.

Операция Sea Guardian была начата в ноябре 2016 года. Она пришла на смену операции НАТО Active Endeavour "Активные усилия", которая была разработана как ответ на террористические атаки на США 11 сентября 2001 года.

В пресс-службе отмечают, что главной целью данной операции является обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы.