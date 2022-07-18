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Интерфакс-АВН

Шойгу поручил наращивать действия группировок на всех операционных направлениях в ходе СВО на Украине

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Министр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине группировки войск "Юг" и "Центр" и поручил наращивать действия на всех операционных направлениях, сообщили в российском оборонном ведомстве в субботу.

"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач", - говорится в сообщении.

"В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - отметили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи СВО на Украине.

"Во исполнение указа президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву", - проинформировали в Минобороны РФ.

Предыдущий раз ведомство сообщало 26 июня, что Шойгу приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в СВО на Украине.

2 июля Минобороны РФ заявило, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проверил российские войска, которые проводят СВО на Украине.

24 июня Минобороны РФ назвало имена командующих российскими войсками на Украине. Южной группировкой руководит главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, группировкой "Центр" - командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, следовало из сообщения ведомства.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале СВО на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

4 июля Шойгу проинформировал главу государства о завершении операции по взятию под контроль территории ЛНР.

"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", - сказал Путин на встрече с Шойгу.

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Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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