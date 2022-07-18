Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа - израильская армия

Иерусалим. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Самолеты ВВС Израиля в субботу нанесли удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад в ответ на ракетный обстрел (израильские, - "ИФ") самолеты нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении армии.

Удары, как следует из заявления, были нанесены по "объекту по производству оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС, и еще трем военным постам, принадлежащим ХАМАС".

Как сообщалось, из сектора Газа по израильской территории в ночь на субботу были пущены две ракеты, одна из них была сбита средствами ПВО.

"Террористы в Газе только что выпустили две ракеты, нацеленные на израильских гражданских лиц. Одна из ракет была перехвачена армейской системой противовоздушной обороны", - говорилось в сообщении армия Израиля.

О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.