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Военное обозрение

«Станут хорошей компанией для HIMARS»: Министр обороны Украины заявил о поставке в страну первой партии РСЗО M270

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины г-н Резников сообщил о том, что в страну прибыла партия реактивных систем залпового огня из Британии. Речь идёт об РСЗО M270, которые были произведены в США и проданы в своё время британской армии.

В соцсети Резников не сообщает о количестве прибывших на Украину M270, при этом отмечает, что речь идёт о «первой партии».

По словам Резникова, РСЗО M270 «станут хорошей компанией для HIMARS». При этом глава Минобороны Украины поблагодарил британских «партнёров» за оказываемую военную помощь.

M270 MLRS являются универсальными пусковыми установками. Дальность поражения целей зависит от применяемых боеприпасов. Стандартный вариант боеприпасов - MLRS Family of Munitions – позволяет стрелять на дальность до 40 км. В случае оснащения установки боеприпасами семейства ATACMS дальность стрельбы может превышать 200 км.

По словам Резникова, на Украину будут поставлены боеприпасы AFOM с дальностью поражения целей до 80 км.

Напомним, что на Украине продолжают «анонсировать» контрнаступление «до осени». Некоторое время назад и вовсе было объявлено о том, что Херсон «будет деоккупирован со дня на день». Вся проблема для киевского режим в том, что Херсон ещё в марте деоккупирован российскими войсками и подавляющее большинство местных жителей не собираются возвращаться «в лоно» украинства.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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