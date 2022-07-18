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Интерфакс-АВН

Второй полет по программе перекрестных полетов между "Роскосмосом" и NASA состоится весной 2023 года - СМИ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Российский космонавт Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon весной 2023 года, астронавт NASA Лорел О'Хара войдет в экипаж "Союза МС-23", сообщил портал SpaceNews со ссылкой на заявление NASA.

Согласно заявлению NASA, на которое ссылается портал, "космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев был назначен в экипаж миссии Crew-6, которая отправится к МКС в 2023 году, в то же время астронавт NASA Лорел О'Хара отправится на станцию в составе экипажа космического корабля "Союз-МС23" примерно в то же время"

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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