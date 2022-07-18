США пошли проторенной дорогой фейков и лжи о России, заявили в Госдуме

Депутат Яровая: США, отвлекая внимание, пошли проторенной дорогой фейков и лжи о России

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что США в попытке отвлечь внимание от невыгодной им правды пошли проторенной многократно дорогой фейков и лжи о России.

В пятницу российское посольство в Вашингтоне сообщило, что американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС РФ биологического оружия, несмотря на то что именно Штаты обеспечили себе такую репутацию.

"Похоже, что приглашение парламентской комиссией Нуланд для пояснений и в целом результаты парламентского расследования очень обеспокоили США и встревожили Госдеп. Желая отвлечь внимание от невыгодной им правды, они пошли проторённой многократно дорогой фейков и лжи о России. Но в этот раз точно не получится. У нас и всего мира есть вопросы к военно-биологическим лабораториям США", - приводит слова Яровой её пресс-служба.

Яровая подчеркнула, что все новоявленные болезни и эпидемии нужно искать в пробирках военных лабораторий США. При этом со стороны Америки фейки - это неуклюжая попытка заставить мир забыть признание замгоссекретаря Нуланд об американских биолабораториях на Украине и соучастии в спешном уничтожении следов их деятельности, как это обычно делают преступники.

"Парламентское расследование по военно-биологическому проекту США на Украине изобличает Штаты в создании системы биоразведки, работе с опасными патогенами как составными агентами биологического оружия и проведении экспериментов на населении. Россия сбросила с Пентагона шапку-невидимку, за которой США маскировали свои проекты. Их патологическое стремление управлять народонаселением в мире и овладеть ресурсами других стран совершенно очевидно воплощено в опасном биологическом вторжении через многие сферы. Расследование подтверждает, что это - проект Пентагона", - добавила депутат.

Она отметила, что именно Соединенные Штаты являются родоначальниками евгеники, а также именно они "предоставили иммунитет японским преступникам отрядов 731 и 100, которые разрабатывали и испытывали бактериологическое оружие на людях, забрали и продолжают их разработки до настоящего времени".

Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.