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Интерфакс-АВН

Проект военного бюджета, принятый палатой представителей США, запрещает продажу Турции истребителей F-16 - СМИ

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Истребители Lockheed Martin F-16C Block 50 Fighting Falcon ВВС Турции
Истребители Lockheed Martin F-16C Block 50 Fighting Falcon ВВС Турции.
Источник изображения: министерство обороны Турции

Вашингтон. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Палата представителей американского конгресса проголосовала за поправку в одобренный ею проект военного бюджета на 2023 финансовый год, которая запрещает продавать Турции новые истребители F-16, сообщила Politico.

Таким образом, пишет газета, "это стало еще одним ударом по усилиям администрации (Джо Байдена, - "ИФ") со стороны коллег-демократов".

За поправку, предложенную демократом Крисом Паппасом и рядом других законодателей, проголосовали 244 конгрессмена, включая 184 демократов и 60 республиканцев, отмечается в сообщении издания.

В ежегодное законодательство о политике в области обороны по инициативе Паппаса включено положение, запрещающее США продавать или передавать самолеты, если администрация не подтвердит, что это "имеет решающее значение для национальной безопасности США".

Газета напоминает, что американская администрация прилагала значительные усилия к тому, чтобы Турция сняла возражения против вступления Финляндии и Швеции в альянс. После того, как турки, финны и шведы на саммите НАТО в прошлом месяце достигли договоренности, Байден на этом же саммите заявил о поддержке поставки Турции американских истребителей.

Наблюдатели обращают внимание, что отказ от продажи F-16 может привести к тому, что турецкий парламент заблокирует ратификацию протокола о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, мотивируя невыполнением условий и обещаний со стороны США, которые побудили Турцию дать согласие.

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Страны
США
Турция
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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