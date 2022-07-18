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Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности пунктов управления государством и ВС РФ

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Метцель

ЦАМТО, 15 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности пунктов управления государством и ВС РФ, а также других специальных объектов мобилизационного назначения и их инфраструктуры.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Главное управление специальных программ президента РФ (ГУСП) имеет право пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве для охраны, в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также уничтожения беспилотников.

Также закон предусматривает, что граждане РФ, проступающие на службу в органы ГУСП, дают согласие на прохождение психофизиологических проверок. Порядок и сроки проведения таких проверок устанавливаются руководителем ГУСП.

В случае отказа от прохождения этих исследований и тестирований граждане не могут быть приняты на работу в ГУСП, а его работники могут быть уволены, передает "РИА Новости".

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