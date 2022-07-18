Россия выиграет на Украине. Но главное — другое

Валентин Вацев: шпионы в Болгарии – как зайцы на лесной полянке

У России военно-техническое превосходство над Украиной, и она медленно, но верно побеждает, заявил в интервью изданию "Труд" политолог Валентин Вацев. Однако главное для Москвы — это сохранить мир после. Баланс сил в стране не так прост, уверен эксперт.

Тодор Токин

Какими будут последствия высылки 70 российских дипломатов? Усилилась ли война на Украине, и как она будет продолжаться? Как это влияет на политические элиты в США и России? На эти и другие вопросы ответы дает доцент Валентин Вацев.

Труд: Как вы прокомментируете скандал с высылкой 70 российских дипломатов?

Валентин Вацев: Болгария – геополитическое сердце Балкан, она вполне объяснимо вызывает интерес всех возможных мировых шпионских служб. Дольше всех на болгарских землях присутствует британская разведка – она появилась тут еще до Освобождения. Затем здесь глубоко пустила корни российская разведка. В Болгарии шпионы всех мастей и калибров скачут, как зайцы на лесной полянке – американские, французские, немецкие, не говоря уже о турецких и греческих, ну и конечно израильских – в Болгарии для них ничего интересного, но обязаны отчитаться. Такое большое количество шпионов на квадратный метр болгарской территории говорит только об одном - Болгария важна. Но я не думаю, что бездоказательная высылка 70 российских шпионов как-то серьезно изменит картину. Пока болгарская контрразведка выявляет только российских шпионов, никто не будет воспринимать их всерьез. Смысл ситуации совсем в другом. Клика Кирила Петкова и Асена Василева совершила национальное предательство, сняв вето на вступление Северной Македонии в ЕС. В других странах за подобные действия арестовывают, а партию распускают по решению суда. Такое могло произойти в Болгарии, но в какой-то момент один из консультантов этой клики посоветовал им устроить очередной скандал. Специалистам по кризисному пиару известно, что общественность не может одновременно злиться по двум разным вопросам. Болгарскому обществу представили идиотский, абсолютно бредовый скандал, оно клюнуло на этот "скандал без червей" и, конечно, болгары разозлились. Истинный смысл этого кризисного пиара в том, чтобы отвлечь внимание общественности от измены и национального предательства -публике дали на растерзание очередную резиновую кость. Повод для гнева ловко подменили. Конечно, у этой высылки могут быть и уже есть важные последствия. Разрыв отношений с Россией – необходимое условие участия болгарского правительства в открытой войне НАТО против России осенью. Тогда те же люди радостно объявят войну России, а если их кто спросит, они ответят, что война чисто символическая.

- Но Россия же объявила нас вражеской страной.

- Нет, правильно сказать "Болгария вошла в список недружественных стран". Важный нюанс, это не означает объявление страны вражеской. Другой вопрос, что руководство российской дипломатии использует это, чтобы показать, что ему не особо дорога Болгария. Болгаро-российские отношения и так приближались к своему историческому минимуму.

- Конфликт на Украине затягивается, как вы думаете, конец виден?

- Нет. Виден конец второго этапа – завершение освобождения Донбасса. Затем последует оперативная пауза, думаю, она уже началась, интенсивность перестрелок снизилась. Сражения продолжатся в следующем месяце, когда военно-политическое руководство России решит, какой будет следующая цель. Возможно одно из двух: первое – взятие Харькова, вторая – взятие Николаева и Одессы. Мне кажется, вторая вероятнее.

Я ожидаю, что в сентябре-октябре, но не после ноября, когда в США пройдут судьбоносные выборы, Россия обнаружит себя в открытой войне с НАТО. Есть три возможных варианта. Во-первых, в Литве, изолирующей Калининград. Во-вторых, если польское правительство направит на территорию Западной Украины несколько десятков тысяч своих добровольцев, придется признать открытую войну между Россией и НАТО. В-третьих, если Украина войдет в Приднестровье, а Румыния примет меры против Молдавии. Де-факто и сейчас идет война между Россией и НАТО, но необходим формальный повод, чтобы признать участие Альянса.

- Мне не верится, что до этого дойдет. Что вы ожидаете после судьбоносных, как вы сказали, промежуточных выборов в США 8 ноября?

- Американская политическая элита расколота, что еще раз показывает, что эта война интересна не столько сама по себе, сколько как мощный фактор, способный модифицировать политическую жизнь в США и в России. США на пути к тому, чтобы отказаться от мысли, что чем больше оружия они дадут Украине и чем больше будут инструктировать, финансировать и вооружать ее, тем легче демократам будет победить на выборах 8 ноября. На мой взгляд, это неверно, и группа реалистов в Белом доме из окружения президента и в Совете национальной безопасности считает, что американское внимание должно быть скорее направлено на другую важную горячую точку - Тайвань. Весьма вероятно, что осенью Китай примет меры в отношении Тайваня, поскольку в Пекине состоится очень важный Конгресс КПК, на котором Си Цзиньпина попытаются вынудить покинуть свой пост. Он может решить этот вопрос некоторыми действиями по Тайваню. Другая часть американской политической элиты, находящаяся сейчас у власти, продолжает думать, что чем больше оружия они дадут Украине, тем легче будет победить Россию.

- Вы упоминали о противоречиях в российской элите…

- Любой человек с нормальным зрением видит, что у России военно-техническое превосходство над Украиной и она медленно, но верно побеждает. Она, несомненно, может победить, но реальная проблема в том, что российское государство политически не готово нести бремя этой победы. 80% российского общества поддерживают действия России на Украине, ближайшее окружение Путина и его маленькое политбюро. Но вся оставшаяся управленческая, культурная и интеллектуальная элита – а в России она огромна, поскольку там 15-16 уровней власти – держит кулак в кармане. Россия выиграет войну, но неизвестно, сможет ли она сохранить мир после этого. Так что баланс сил в России вовсе не так прост. Путину есть о чем беспокоиться, и его проблема не столько на Украине, сколько в Кремле и вокруг Кремля, в субъектах федерации. Россия политически не готова принять возможную победу.