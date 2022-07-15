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Интерфакс-АВН

США и Израиль будут сотрудничать в создании передового лазерного оружия - Байден

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Тактический лазер для ПВО США с 2022 года
Тактический лазер для ПВО США с 2022 года.
Источник изображения: invoen.ru

Иерусалим. 14 июля. ИНТЕРФАКС - США и Израиль намерены наладить сотрудничество в области создания передового лазерного оружия в интересах двух стран, сообщил в четверг американский президент Джо Байден, который сейчас находится с визитом в Израиле.

"По мере того, как мы развиваем партнерство в сфере безопасности и инноваций, оборонные сектора США и Израиля начнут сотрудничество по новым, высокоэнергетическим системам лазерного оружия, которые смогут защищать как израильтян, так и американских военнослужащих", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Яиром Лапидом в Иерусалиме.

Согласно расписанию Байдена, позднее в четверг он проведет встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и бывшим премьером Биньямином Нетаньяху.

Президент США прибыл в Израиль в рамках турне по Ближнему Востоку с 13 по 16 июля. Ожидается, что затем Байден посетит Западный берег реки Иордан для переговоров с лидерами Палестинской национальной администрации. В ходе встреч с палестинцами, как ожидается, он заверит их в поддержке со стороны Вашингтона принципа "два государства для двух народов" с равными возможностями в сфере безопасности, свобод и возможностей как для палестинцев, так и для израильтян.

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Страны
Израиль
США
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