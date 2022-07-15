МИД РФ: соглашение с Украиной должно фиксировать ее нейтральный статус, признание Киевом статуса Крыма, ДНР, ЛНР

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Россия положительно отреагирует на готовность Киева возобновить переговорный процесс, но, прежде всего, будет настаивать на внятном ответе на предложения о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, а также соизмеряться с ситуацией "на земле", заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Переговорный процесс, начатый по инициативе украинской стороны, по ее же вине и был прекращен. Не обошлось здесь без участия Запада, который фактически запретил Киеву вести переговоры. Наши предложения от 15 апреля по проекту договора о мирном урегулировании Украиной оставлены без ответа", - напомнил российский дипломат.

"Российский подход остается прежним - будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик", - сообщил он.

Тем не менее, по словам замминистра, "если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать".

"Но будем, прежде всего, настаивать на получении внятного ответа на наши упомянутые предложения, а также соизмеряться с ситуацией "на земле", которая постепенно меняется", - заявил Руденко.

"Как отметил президент России В.В.Путин, мы от переговоров не отказываемся, но те, кто от них отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - подчеркнул Руденко.