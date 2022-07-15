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Военное обозрение

В Госдепе назвали сумму, на которую США поставили оружия Украине с 24 февраля

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Источник изображения: topwar.ru

Помощник секретаря Госдепа по военно-политическим вопросам Джессика Льюис сообщила, что с начала российской спецоперации на Украине (с 24 февраля) объем военной помощи Киеву превысил 7,3 млрд долларов. Представитель Госдепа озвучила эту цифру в рамках семинара, проводимого Центром стратегических и международных исследований.

По словам Люьис, оружие было собрано со складов Пентагона, а также из других источников. При этом чиновница подчеркнула, что США не только ищут возможности помочь Украине, но и изучают нужды безопасности на «восточном фланге». Видимо, речь идет об усилении военного присутствия сил НАТО на востоке Европы в рамках концепции противостояния «возможной российской агрессии».

Льюис также добавила, что власти США полностью доверяют Киеву в вопросах распределения военной помощи после пересечений украинской границы. Вашингтон не намерен принимать дополнительные меры по усилению контроля за поставляемым оружием. На вопрос, какие действия Соединенные Штаты и их союзники планируют предпринять в долгосрочной перспективе, чтобы предотвратить появление на черных рынках поставляемых Украине вооружений и военной техники, Льюис ответила:

Мы продолжаем работать с нашими украинскими коллегами, и мы верим их заверениям. Они обеспечивают контроль над вооружениями надлежащим образом.

На чем зиждется такая уверенность, когда сами американские и европейские политики и эксперты признают, что Украина все больше превращается в «черный рынок» по продаже вооружений, представитель Госдепа не уточнила.

Страусиная позиция Вашингтона в этом вопросе вполне объяснима. Заваливая Украину оружием и военной техникой, администрация Байдена решает сразу несколько задач: освобождает склады от устаревших вооружений, обеспечивает сверхприбыли ВПК и попутно наносит урон главному «врагу НАТО» — России. Забота о безопасности Украины и сохранении жизней украинцев, равно как и угроза распространения западных вооружений по всему миру, в этом случае для США совершенно не в приоритете.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, другие официальные лица России обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов неоднократно предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности.

В Европе наконец-то также обеспокоились вопросом бесконтрольного расползания по миру западного оружия, вывезенного на Украину. Но с привычной медлительностью и толерантностью пока что только начали обсуждать с Киевом возможность создания своего рода системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения. Когда заработает эта система, насколько она будет эффективной, а главное, как отследить маршруты незаконного распространения уже поставленных вооружений, неизвестно.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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