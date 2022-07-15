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Владимир Путин подписал закон о введении спецмер в экономике при проведении ВС РФ операций за рубежом

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 14 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении ВС РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.

В связи с проведением спецоперации на Украине возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе.

При введении спецмер в экономике Кабмин РФ получил право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

При введении спецмер в экономике юрлица в России не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.

Закон направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России, передает "РИА Новости".

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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