По фактическим поставкам ВиВТ страны БРИКС присутствуют в 27 из 29 категорий обычных вооружений

ЦАМТО, 14 июля. Ниже представлены рейтинговые оценки ЦАМТО позиций стран БРИКС по фактическим поставкам ВиВТ по отдельным категориям вооружений в 2013-2020 гг. Страны БРИКС присутствуют в 27 из 29 категорий ВиВТ.

Справочно:

В целом общий объем мирового экспорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в 2013-2020 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 599,490 млрд. долл., в том числе в 2013 году – 55,594 млрд. долл., в 2014 году – 67,254 млрд. долл., в 2015 году – 73,643 млрд. долл., в 2016 году – 79,007 млрд. долл., в 2017 году – 80,786 млрд. долл., в 2018 году – 76,711 млрд. долл., в 2019 году – 80,514 млрд. долл. и в 2020 году – 85,980 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2013-2020 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника (9 категорий) – 195,259 млрд. долл. (32,57% от объема продаж всех категорий ВиВТ);

2. Вертолетная техника (4 категории) – 100,467 млрд. долл. (16,76%);

3. Военно-морская техника (3 категории) – 70,194 млрд. долл. (11,71%);

4. Средства ПВО (3 категории) – 54,425 млрд. долл. (9,08%);

5. Бронетанковая техника (4 категории) – 52,962 млрд. долл. (8,83%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение (3 категории) – 24,303 млрд. долл. (4,05%);

7. Беспилотные летательные аппараты (3 категории) – 16,481 млрд. долл. (2,75%).

На все другие типы ВиВТ пришлось 85,399 млрд. долл. (14,25%).

По авиационной тематике (9 категорий) страны БРИКС присутствуют в 7 категориях (за исключением категорий "разведывательные самолеты" и "самолеты ДРЛОиУ").

- В числе стран-экспортеров по категории "многоцелевые истребители" присутствуют три страны БРИКС (Россия, Китай и Бразилия). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 23,365 млрд. долл. Это составляет 21,74% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "многоцелевые истребители" (107,474 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 2 место (20,214 млрд. долл.), Китай занимает 5 место (3,150 млрд. долл.), Бразилия занимает 19 место (0,5 млн. долл.). Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В категории "штурмовики и бомбардировщики" страны БРИКС представлены только Россией. Объем поставок России по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 328,5 млн. долл. Это составляет 33,19% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "штурмовики и бомбардировщики" (990 млн. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 1 место.

- В категории "самолеты-заправщики" страны БРИКС представлены только Россией. Объем поставок России по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 10 млн. долл. Это составляет 0,09% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "самолеты-заправщики" (11,126 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 5 место.

- В числе стран-экспортеров по категории "самолеты базовой патрульной авиации" присутствуют две страны БРИКС (Россия и Индия). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 156 млн. долл. Это составляет 1,08% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "самолеты БПА" (14,398 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 5 место (140 млн. долл.), Индия занимает 12 место (16 млн. долл.). Бразилия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "военно-транспортные самолеты" присутствуют три страны БРИКС (Россия, Китай и Бразилия). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 2,543 млрд. долл. Это составляет 9,24% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "военно-транспортные самолеты" (27,535 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 4 место (1,708 млрд. долл.), Китай занимает 5 место (655 млн. долл.), Бразилия занимает 10 место (180 млн. долл.). Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "учебно-боевые самолеты" присутствуют три страны БРИКС (Россия, Бразилия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 3,167 млрд. долл. Это составляет 26,71% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "военно-транспортные самолеты" (11,855 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 4 место (1,180 млрд. долл.), Бразилия занимает 5 место (1,166 млрд. долл.), Китай занимает 6 место (821 млн. долл.). Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "учебно-тренировочные самолеты" присутствуют две страны БРИКС (Бразилия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 134 млн. долл. Это составляет 1,74% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "учебно-тренировочные самолеты" (7,675 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Бразилия занимает 6 место (129 млн. долл.), Китай занимает 11 место (5 млн. долл.). Россия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В категории "БЛА класса MALE и HALE" страны БРИКС представлены только Китаем. Объем поставок Китаем по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 3,620 млрд. долл. Это составляет 29,43% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "БЛА класса MALE и HALE" (12,298 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Китай занимает 3 место.

- В числе стран-экспортеров по категории "тактические БЛА" присутствуют две страны БРИКС (ЮАР и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 112,1 млн. долл. Это составляет 3,56% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "тактические БЛА" (3,145 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории ЮАР занимает 6 место (58,1 млн. долл.), Китай занимает 7 место (54 млн. долл.). Россия, Бразилия и Индия в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "мини- и микро-БЛА" присутствуют две страны БРИКС (Россия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 11,3 млн. долл. Это составляет 1,09% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "мини- и микро-БЛА" (1,037 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 4 место (10,3 млн. долл.), Китай занимает 11 место (1 млн. долл.). Бразилия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "ударные вертолеты" присутствуют две страны БРИКС (Россия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 8,047 млрд. долл. Это составляет 28,95% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "ударные вертолеты" (27,801 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 2 место (7,927 млрд. долл.), Китай занимает 4 место (150 млн. долл.). Бразилия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "вертолеты ПЛО" присутствуют две страны БРИКС (Россия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 625,5 млн. долл. Это составляет 4,98% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "вертолеты ПЛО" (12,558 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 5 место (465,5 млн. долл.), Китай занимает 6 место (160 млн. долл.). Бразилия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В категории "тяжелые военно-транспортные вертолеты" страны БРИКС представлены только Россией. Объем поставок России по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 854 млн. долл. Это составляет 8,17% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "тяжелые военно-транспортные вертолеты" (10,457 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 2 место.

- В числе стран-экспортеров по категории "многоцелевые вертолеты" присутствуют три страны БРИКС (Россия, Индия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 10,146 млрд. долл. Это составляет 20,43% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "многоцелевые вертолеты" (49,651 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 3 место (8,716 млрд. долл.), Индия занимает 6 место (918 млн. долл.), Китай занимает 7 место (513 млн. долл.). Бразилия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "боевые надводные корабли основного класса" присутствуют две страны БРИКС (Россия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 5,579 млрд. долл. Это составляет 15,05% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "БНК ОК" (37,060 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 4 место (3,620 млрд. долл.), Китай занимает 9 место (1,959 млрд. долл.). Бразилия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "подводные лодки" присутствуют три страны БРИКС (Россия, Китай и Индия). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 5,01 млрд. долл. Это составляет 36,42% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "подводные лодки" (13,760 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 2 место (4,711 млрд. долл.), Китай занимает 5 место (200 млн. долл.), Индия занимает 6 место (100 млн. долл., ремонт). Бразилия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "катера и малые десантные корабли" присутствуют четыре страны БРИКС (Россия, Китай, Индия и ЮАР). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 3,294 млрд. долл. Это составляет 17% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "катера и малые десантные корабли" (19,374 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 3 место (1,862 млрд. долл.), Китай занимает 5 место (1,329 млрд. долл.), Индия занимает 13 место (473 млн. долл.), ЮАР занимает 20 место (103 млн. долл.). Бразилия в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "основные боевые танки" присутствуют три страны БРИКС (Россия, Китай и Бразилия). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 8,152 млрд. долл. Это составляет 42,5% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "ОБТ" (16,179 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 1 место (6,824 млрд. долл.), Китай занимает 4 место (1,328 млрд. долл.), Бразилия занимает 15 место (0,2 млн. долл.). Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "боевые бронированные машины" присутствуют четыре страны БРИКС (Россия, Китай, Бразилия и ЮАР). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 5,320 млрд. долл. Это составляет 20,97% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "ББМ" (25,370 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 2 место (4,606 млрд. долл.), Китай занимает 9 место (674,2 млн. долл.), Бразилия занимает 23 место (30,5 млн. долл.), ЮАР занимает 29 место (9 млн. долл.). Индия в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "бронеавтомобили" присутствуют все пять стран БРИКС. Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 181,4 млн. долл. Это составляет 2,92% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "бронеавтомобили" (6,215 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 9 место (120,7 млн. долл.), Китай занимает 10 место (93,6 млн. долл.), ЮАР занимает 13 место (65,7 млн. долл.), Индия занимает 19 место (13,6 млн. долл.), Бразилия занимает 25 место (1,5 млн. долл.).

- В числе стран-экспортеров по категории "бронемашины класса MRAP" присутствуют три страны БРИКС (ЮАР, Китай и Россия). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 1,150 млрд. долл. Это составляет 22,11% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "бронемашины класса MRAP" (5,198 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории ЮАР занимает 2 место (991,5 млн. долл.), Китай занимает 6 место (150 млн. долл.), Россия занимает 10 место (8 млн. долл.). Бразилия и Индия в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "ПТРК" присутствуют три страны БРИКС (Россия, ЮАР и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 2,565 млрд. долл. Это составляет 28,95% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "ПТРК" (8,855 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 2 место (2,5 млрд. долл.), ЮАР занимает 8 место (50 млн. долл.), Китай занимает 9 место (14,5 млн. долл.). Бразилия и Индия в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "РСЗО" присутствуют три страны БРИКС (Россия, Китай и Бразилия). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 4,948 млрд. долл. Это составляет 59,32% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "РСЗО" (8,340 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 1 место (2,07 млрд. долл.), Китай занимает 3 место (1,475 млрд. долл.), Бразилия занимает 4 место (1,402 млрд. долл.). Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "артиллерийские орудия и минометы" присутствуют три страны БРИКС (Китай, Россия и ЮАР). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 1,031 млрд. долл. Это составляет 14,5% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "артиллерийские орудия и минометы" (7,108 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Китай занимает 4 место (555 млн. долл.), Россия занимает 6 место (455 млн. долл.), ЮАР занимает 19 место (20,5 млн. долл.). Бразилия и Индия в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "зенитные ракетные системы" присутствуют две страны БРИКС (Россия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 17,709 млрд. долл. Это составляет 36,3% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "зенитные ракетные системы" (48,783 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 2 место (15,395 млрд. долл.), Китай занимает 4 место (2,314 млрд. долл.). Бразилия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "зенитные артиллерийские установки" присутствуют две страны БРИКС (Россия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 175 млн. долл. Это составляет 5,06% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "ЗАУ" (3,458 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 3 место (105 млн. долл.), Китай занимает 6 место (70 млн. долл.). Бразилия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

- В числе стран-экспортеров по категории "ПЗРК" присутствуют две страны БРИКС (Россия и Китай). Объем поставок стран БРИКС по этой категории в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 1,329 млрд. долл. Это составляет 60,86% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ по категории "ПЗРК" (2,184 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков по этой категории Россия занимает 1 место (1,095 млрд. долл.), Китай занимает 3 место (234,5 млн. долл.). Бразилия, Индия и ЮАР в данной категории не присутствуют.

В целом среди страны БРИКС Россия присутствует в 24 категориях из 29, Китай – в 23 категориях, Бразилия – в 8 категориях, ЮАР – в 7 категориях и Индия – в 5 категориях.