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ЦАМТО

Naval Group приступила к строительству второго фрегата FDI HN для ВМС Греции

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Источник изображения: Фото: Naval Group

ЦАМТО, 14 июля. Французская компания Naval Group 13 июля объявила о состоявшейся на предприятии в Лорьяне церемонии резки стали для второго многоцелевого фрегата FDI HN (класс Belharra), предназначенного для ВМС Греции.

Контракт на поставку трех фрегатов FDI HN с опционом на постройку одного дополнительного был подписан в марте 2022 года. Как планируется, первые два корабля будут поставлены ВМС Греции в 2025 году, а третий – в 2026 году.

Naval Group 30 июня в Афинах подписала ряд контрактов и соглашений о сотрудничестве с греческими компаниями в рамках программы FDI. Так, с компанией Emmis заключен контракт на поставку электрических трансформаторов, с Mevaco – на механическое оборудование, со Stelma – на покрасочные работы, с Viking Hellas – на поставку надувных шлюпок с жестким корпусом. Кроме того, французский судостроитель заключил соглашения о сотрудничестве с Akmon, Intracom, Miltech, Prisma и Scytalys.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2021 года министр обороны Греции Николас Панайотопулос подписал с французскими компаниями Naval Group и MBDA меморандум о взаимопонимании, предусматривающий начало переговоров по поставке ВМС Греции трех новых многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy), а также сопутствующего оборудования и вооружений.

Парламент Греции одобрил подписание соглашения на поставку трех фрегатов общей стоимостью 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.) в феврале 2022 года.

24 марта 2022 года в Афинах генеральный директор Главного управления оборонных инвестиций и вооружений вице-адмирал (в отставке) Аристидис Алексопулос и главный исполнительный директор Naval Group Пьер Эрик Поммелле подписали контракт на поставку трех фрегатов FDI HN. Соглашение содержит опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривает поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Контракт также включают поставку торпед MU90 и ложных целей CANTO.

Как планируется, поставка кораблей будет выполнена в короткие сроки: первые два – в 2025 году, третий – в 2026 году. По информации Naval Group, строительство первого фрегата для ВМС Греции уже началось.

Фрегат FDI HN будет представлять собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, поддержку операций ССО.

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Страны
Греция
Франция
Продукция
IMPACT
Компании
Leonardo
MBDA
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