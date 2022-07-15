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Военное обозрение

На базе подводных сил ТОФ в Вилючинске началась установка плавучих причалов для новых субмарин

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Источник изображения: topwar.ru

Тихоокеанский флот продолжает подготовку к приему в свой состав новых атомных и дизель-электрических подводных лодок. Как сообщает пресс-служба флота, новые плавучие причалы устанавливаются в пункте базирования подводных сил ТОФ на Камчатке.

База подводных сил ТОФ в Вилючинске получит новый плавучий причал, способный обеспечить одновременную стоянку двух подводных лодок с одновременным обслуживанием субмарин. Причалы проекта ПМ-61М1 были изготовлены на "Восточной верфи" во Владивостоке в рамках контракта с Минобороны.

В бухте Крашенинникова производится сборка и установка секций нового плавучего полутяжелого металлического причала ПМ-61М1 (...) Работы по установке выполняет личный состав отделения плавучих причалов отдела морской инженерной службы ОКВС с использованием новейших плавкранов СПК-150, рейдовых буксиров и водолазных катеров

- говорится в сообщении.

Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей, подачу с берега воды и электроэнергии, телефонной связи, а также погрузочно-разгрузочные работы по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

В мае этого года командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что флот в этом году ожидает прибытия сразу двух атомных подлодок, речь идет о подводном ракетоносце стратегического назначения "Князь Олег" проекта "Борей-А" и многоцелевой атомной подводной лодке "Новосибирск" проекта "Ясень-М". Обе субмарины являются первыми серийными подлодками своих проектов, вошли в состав ВМФ РФ в один день - 21 декабря 2021 года и находились на Северном флоте. Также ожидается прибытие третьей ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан", находящейся на Балтике в ожидании команды на межфлотский переход.

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Страны
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
955 Борей
СФ
ТОФ
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