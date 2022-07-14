Минобороны РФ: на переговорах в Стамбуле представлены предложения по вывозу сельхозпродукции из Украины

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская делегация на переговорах в Стамбуле представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции из Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов", - сказал Конашенков.

"Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", - заявил представитель Минобороны РФ.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил "Интерфаксу", что Москва и Анкара поддерживают регулярный диалог по вопросу вывоза украинского зерна.

"По всем этим вопросам поддерживается регулярный диалог между российскими и турецкими военными. Проведение очередного раунда таких экспертных консультаций намечено на 13 июля в Стамбуле. Ожидается и подключение украинских представителей, а также ооновцев в качестве наблюдателей", - сказал он.

Ильичев заявил, что российская сторона неоднократно подтверждала на всех уровнях, что готова "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна".

"Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций", - сказал дипломат.

Ранее в Москве отвергли обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.

12 июля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что в шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

По его словам, Вооруженными силами РФ созданы условия для работы двух морских коридоров - в Черном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины, в Азовском море - для выхода из порта Мариуполь в направлении Черного моря.

"Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора. Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - сказал Мизинцев накануне.