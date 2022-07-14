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Интерфакс-АВН

Кремль не анонсирует кадровые перестановки - Песков

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Кремль не анонсирует никакие перестановки в правительстве до подписания соответствующих указов президентом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планируемых точечных перестановках в правительстве.

"Не будем анонсировать и сейчас ничего", - добавил он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов может уйти со своего поста и занять должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

"По словам двух источников, близких к правительству, (министру промышленности и торговли РФ Денису, - "ИФ") Мантурову частично перейдет функционал Борисова. По их словам, вице-премьер может покинуть Белый дом. Об этом слышал также топ-менеджер одного из крупных оборонных предприятий", - пишет издание.

В статье отмечается, что "в кабмине, таким образом, появится другой вице-премьер с новым функционалом", при этом "его имя источники, близкие к правительству, назвать отказались, а собеседник в ОПК такой информацией не обладает".

Близкий к Минпромторгу источник газеты также полагает, что Мантурову могут отойти полномочия Борисова, а сам Борисов может возглавить "Роскосмос".

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число заместителей председателя правительства увеличивается до 11 за счет новой позиции: вице-премьера - министра промышленности и торговли.

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Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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5 комментариев
№1
14.07.2022 03:34
Цитата, q
Близкий к Минпромторгу источник газеты также полагает, что Мантурову могут отойти полномочия Борисова
А это уже печалька.....
0
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№2
14.07.2022 04:49
Нашли козла отпущения? Шойгу не хотят ещё заменить? На нём точно вина не меньше, чем на Рогозине.
0
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№3
14.07.2022 08:36
Цитата, Efril сообщ. №2
Нашли козла отпущения? Шойгу не хотят ещё заменить? На нём точно вина не меньше, чем на Рогозине.
-  честно говоря меня  Шойгу  полностью разочаровал в этой  спецоперации. Ему точно  нужна  замена и очень жаль , если не  подберут. А у Роскосмоса ракеты перестали падать, однако
0
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№4
14.07.2022 11:30
Какое-то позорище, а не кадровая политика. Полностью провалившегося пиарщика Борисова назначают рулить Роскосмосом.
На фоне Борисова даже Рогозин не так плох. Отрицательная селекция по полной.
При Путине будут тасовать одних и тех же провальных чинуш и везде успехов не будет
0
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№5
14.07.2022 17:55
Цитата, ID: 20333 сообщ. №3

Ракеты у Роскосмоса перестали падать потому что практически перестали летать!!!
Рогозину давно пора в отставку, писать мемуары....

А вот у Шойгу ракеты отлично летают и Калибры и Цирконы и Ониксы и Кинжалы!!!
Да ещё хорошо по целям попадают...
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