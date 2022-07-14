Кремль не анонсирует кадровые перестановки - Песков

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Кремль не анонсирует никакие перестановки в правительстве до подписания соответствующих указов президентом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планируемых точечных перестановках в правительстве.

"Не будем анонсировать и сейчас ничего", - добавил он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов может уйти со своего поста и занять должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

"По словам двух источников, близких к правительству, (министру промышленности и торговли РФ Денису, - "ИФ") Мантурову частично перейдет функционал Борисова. По их словам, вице-премьер может покинуть Белый дом. Об этом слышал также топ-менеджер одного из крупных оборонных предприятий", - пишет издание.

В статье отмечается, что "в кабмине, таким образом, появится другой вице-премьер с новым функционалом", при этом "его имя источники, близкие к правительству, назвать отказались, а собеседник в ОПК такой информацией не обладает".

Близкий к Минпромторгу источник газеты также полагает, что Мантурову могут отойти полномочия Борисова, а сам Борисов может возглавить "Роскосмос".

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число заместителей председателя правительства увеличивается до 11 за счет новой позиции: вице-премьера - министра промышленности и торговли.