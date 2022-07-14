Европе придется отменить санкции. Иначе – катастрофа

Что санкции против России дали Западу?

После введения Западом санкций Россия в полной мере пользуется ситуацией и управляет ею. А вот ЕС эти ограничения не дали ничего, кроме убытков, пишет "Печат". Европе вскоре придется их отменить, иначе в экономике разразится настоящая катастрофа.

Небойша Бабич (Небојша Бабић)

По словам американского журналиста Майка Бахтера, Россия с самого начала применяла интересные экономические тактики, заманила всех на тонкий лед и уже в марте заработала больше 20 миллиардов долларов всего за несколько дней. Плюс она вернула около 30% акций собственных монополистов.

"Путин обвел вокруг пальца и Европейский Союз, и Америку, причем филигранно. На глазах всего мира он играл по своим нотам, и все плясали под его дудку", — заявил Бахтер. Раньше часть акций энергетических компаний принадлежала иностранным инвесторам, американцам и европейцам, а это значит, что почти половина доходов от нефтяной и газовой промышленности поступала не в российскую казну, а на счета "финансовых акул" Европы.

Из-за ситуации в Крыму рубль начал резко падать, но Центральный банк не предпринял ничего, чтобы поддержать курс рубля. Высказывались даже мнения о том, что у России просто нет валютных резервов, которые помогли бы ей поддержать курс. Эти заявления и слова Путина о том, что он готов защищать русскоязычное население Украины привели к резкому падению цен акций российских энергетических компаний, и "финансовые акулы" выставили на продажу акции и полностью от них избавились. Путин ждал целую неделю и лишь посмеивался на пресс-конференциях, а когда цены упали ниже предсказываемого уровня, отдал распоряжение всеми возможными способами скупать акции у европейцев и американцев. Когда "финансовые акулы" поняли, что их обманули, уже было слишком поздно. Акции уже перешли в руки россиян. За те дни Россия не только заработала более 20 миллиардов долларов, но и вернула себе акции своих компаний.

Сейчас доходы от нефти и газа не пойдут за рубеж, а останутся в России. Рубль растет сам по себе, а российские золотовалютные резервы не приходится тратить на его поддержку. Европейские же "финансовые акулы" остались ни с чем. Россияне за несколько минут купили акции, которые приносят миллиарды долларов, за бесценок и оставили западных стервятников без дохода от нефти и газа. Еще никогда в истории биржи не проводилась столь блестящая операция.

Еще до начала операции на Украине было понятно, что Путин и его команда поставили две важные цели. Одна цель военная: нужно добиться нейтрального статуса Украины, а вторая заключается в том, чтобы национализировать российские элиты, выстроить препятствие для вывода денег в офшоры и закрыть рот либералам. Как мы видим, российские цели успешно достигаются. Введен запрет на вывоз валюты свыше десяти тысяч долларов из России, запрет на отчисление процентов и дивидендов на иностранные счета, и установлено правило для российских компаний, который должны продавать государству 80% своей валютной выручки. Блокируются интернет-сайты некоторых СМИ, принадлежащих либералам. На фоне снижения цен акций российских компаний правительство Мишустина выделило средства из Фонда национального благосостояния и использует ситуацию для выкупа российского имущества у иностранцев за бесценок.

Что получил Европейский Союз? Как вы видите, россияне в полной мере пользуются ситуацией и управляют ею. А что санкции против России дали Европейскому Союзу? Совершенно ничего. Более того, он несет убытки, и на фоне советов о том, чтобы мы меньше мылись, меньше пользовались кондиционерами и батареями (вскоре, наверное, нам посоветуют и меньше есть) все превращается в гротеск. Европейцы запретили полеты в ЕС и работу своих авиакомпаний. Россияне ответили запретом на полеты над Россией. Теперь европейцы и британцы, которым нужно в Азию, вынуждены делать большой крюк, и это влетает им в копеечку. Но американский Боинг не ввел такие санкции и продолжает вести бизнес, занимая рынок и отбирая прибыль у глупых европейцев, к которым, к сожалению, не по собственной воле отношусь и я. Кроме того, российские перевозчики получат невиданный импульс к работе. Вместо того чтобы закупать иностранные самолеты, Россия окажет поддержку собственным производителям гражданских самолетов и авиационных двигателей.

Некоторые российские банки отключили от системы SWIFT. А как же ЕС будет платить за газ, нефть и удобрения? Тут нужно напомнить, что Украина, которую европейцы потеряли, является крупным, хотя и не самым важным, экспортером зерна в мире. Для Европейского Союза это один из главных экспортеров. Что будут делать европейцы без газа, удобрений и зерна с Украины? Того, что россияне на самом деле освободили, уйдя с острова Змеиный, будет недостаточно, так как многие зернохранилища сейчас находятся в руках предпринимателей и предприятий, которые планируют экспортировать зерно через недавно созданные филиалы в Крыму.

ЕС запретил экспорт своих автомобилей в Россию. И что? В мире существует много производителей автомобилей, и есть выбор. Но этим запретом европейцы уничтожают свою промышленность. Более того, России и самой есть из чего строить самолеты и автомобили, так как она крупнейший добытчик титана и палладия на мировом рынке. И если в ответ россияне запретят экспорт этого сырья, то из чего тогда европейцы будут строить свои самолеты и автомобили? Также запрещено вещание российских каналов в Европе. Так сложилось, что Запад всегда был сильнее в пропаганде, а Россия сильнее реально. И теперь в ответ на запрет российских каналов российские власти запрещают западные ресурсы, в том числе "Дойче велле", ВВС, "Радио Свободная Европа"* и многие другие. В результате это приведет к сокращению численности идиотов и "пятой колонны" в самой России. Получается, она в выигрыше.

Также стоит отметить рост цен на газ в Европе после начала операции на Украине с 900 до 1400 долларов. Нефть тоже выросла в цене до 100 долларов за баррель. Добавьте к этому росту цен новые законы, по которым эти доходы больше нельзя аккумулировать за рубежом.

Тут мы подходим к простому выводу, что от санкций россияне только выигрывают. ЕС и Запад могут сохранять свои санкции, но Россия точно не отступит, как надеялись европейские политики, которые пугали ее санкциями. Расчет был больше психологический, и Запад пытался запугать руководство Российской Федерации, оказывая давление на прозападные элиты, чтобы они повлияли на Владимира Путина и его команду. Разумеется, Запад также хотел напугать и российское население падением уровня жизни, запретом на туризм и популярные товары широкого потребления. Но на самом деле Европе вскоре придется отменить свои санкции, поскольку в противном случае в европейской экономике разразится настоящая катастрофа, причем сразу во всех отраслях.

Прагматичные американцы, навязывая избирательные санкции, просто вытеснят европейские компании с рынка. Лишившись экспортного зерна с Украины и газа и удобрений из России, Европа столкнется с настоящим голодом. Добавлю, что еще до начала российской операции на Украине в ЕС закрылись половина предприятий по производству искусственных удобрений. Это последствия безумной политики зеленых. Столь высокие цены на газ сделают европейские товары дорогими и нерентабельными. Запрет на некоторую продукцию нанесет двойной урон. Для Европы это будет настоящей катастрофой. Вероятнее всего, санкции действительно испугают, но не Россию, а Евросоюз, который попытается сохранить Украину в своей сфере влияния. Так он сможет за оружие или просто ни за что продолжить получать украинское зерно, металлы и, конечно, дешевую рабочую силу. Украинцы как товар.

Что касается Российской Федерации, то запугать ее не удалось и даже наоборот. Руководство РФ воспользовалось ситуацией в интересах национальной экономики, а европейцы сами себе выстрелили в ногу. Санкции также не оказали влияния на ход операции на Украине. Украина будет освобождена. Расчет на запугивание руководства Российской Федерации и граждан оказался ошибочным. Нужно было в самом начале или даже до начала операции согласиться на российские требования о гарантиях безопасности. Теперь посевная и экспорт зерна в Европу под угрозой. Газотранспортная система Украины может пострадать из-за боев, а американцы точно не упустят момент, чтобы навязать свои компании взамен европейских.

Открытие второго фронта

По прошествии более четырех месяцев и после шести пакетов санкций Европейского Союза против России Америка на саммите НАТО предприняла совершенно иррациональный шаг и де-факто объявила войну Китаю. Однако Соединенные Штаты попали в ловушку, которую сами расставили для России. К такому выводу пришли китайские журналисты. Администрация американского президента Джозефа Байдена внесла в черный список пять китайских компаний под предлогом мнимой помощи российскому ВПК. В тот же день 20 других субъектов, связанных с Китаем, также были внесены в черный список США из-за помощи Ирану. По словам китайских специалистов, США, вводя санкции, сами себя загоняют в ловушку. Об этом сообщает Global Times: "Впервые с начала украинского кризиса Соединенные Штаты приняли меры против китайских организаций из-за деятельности, связанной с Россией".

Авторы Global Times сообщили, что введение односторонних санкций противозаконно с точки зрения международного права. Однако Соединенные Штаты все еще прибегают к этому инструменту и весьма часто. Это очень показательная ситуация. Американские элиты по-прежнему считают современный мир джунглями, где Соединенные Штаты играют роль самого грозного зверя. "Но мир больше не джунгли. Быстрое развитие политической цивилизации, экономическая глобализация и мультилатерализм мешают Соединенным Штатам сохранить свою гегемонию. Все больше стран игнорируют американские уловки, а возможности Соединенных Штатов все больше отстают от их амбиций", — говорится в статье аналитиков китайского издания. В Китае уверены, что навязанные санкции в итоге обернутся против Соединенных Штатов и нанесут им урон. Это подтверждает и ситуация с Россией, против которой американские политики и их партнеры из ряда других стран ввели несколько пакетов ограничений. Поэтому Запад сам увяз в ловушке, которую расставил: "Санкции против России со стороны Соединенных Штатов и их сторонников достигли политического предела, но так и не возымели ожидаемого эффекта. Вместо этого, они угодили в ловушки, которые сами расставили для России", — считают обозреватели Global Times.

Соединенные Штаты Америки и их партнеры намеревались своими санкциями нанести серьезный ущерб российской экономике, но в итоге сами попали в яму, приготовленную для Российской Федерации, и столкнулись с резким ростом цен на энергию и продовольствие. Сегодня многие государства вынуждены жить в состоянии экономического хаоса, вызванного именно санкциями против России. В самой же Российской Федерации никаких особых потрясений нет, кроме того, что "недостает" кое-чего вроде французских духов, гамбургеров "Макдональдса" и тому подобного. Соединенные Штаты также не могут снизить российские доходы от нефти. Москва недавно получила сто процентов в проекте "Сахалин 2". Таким образом, благодаря санкциям, навязанным России и российской власти, она сможет решать, какие компании могут работать в стране, а какие нет. "Российский указ на самом деле означает национализацию иностранной доли в концерне "Сахалин Энерджи Инвестмент", а это предвещает дополнительный рост уже существующей напряженности", — заявила Люси Лилен, главный аналитик консалтинговой компании "Вуд Меккензи".

Многие западные фирмы уже покинули Россию, а другие только заявили о своем уходе. Но шаг российского президента Владимира Путина дополнительно осложняет и без того сложный процесс для тех, кто хочет уйти. Москва готовит закон, который вскоре может быть принят, и который позволит государству изымать имущество западных компаний, решивших уйти. Российский президент Владимир Путин поднял ставки в экономической войне с Западом указом, взяв под полный контроль нефтяной и газовый проект "Сахалин 2" на российском Дальнем Востоке. Так он выбросил "Шелл" и японских инвесторов из игры.

И последняя новость. "Газпром" отказался платить дивиденды за рекордный 2021 год. Но его владелец — российское государство, которое осталось без этих денег. В виде дивидендов государство могло бы получить от "Газпрома" на 200 миллиардов больше, то есть 624,6 миллиардов рублей. Вместо этого государство, как главный акционер с 50,2 акциями, само себя лишило этих денег. Правда, оно все еще может получить их в "усеченной версии" и другим способом, повысив налоги. Кажется, государство разрешило "Газпрому" удержать около 200 миллиардов рублей за счет себя, плюс еще 622 миллиардов рублей в ущерб остальных акционеров, которые лишились дивидендов. Общая сумма выплаты дивидендов должна была составить 1,244 триллионов рублей. Из них "Газпрому" удалось сохранить более 800 миллиардов рублей.

Во время торгов 30 июня акции "Газпрома" резко упали на 32% до 202 рублей, всего через несколько минут после того, как компания объявила, что ее акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. До этого сообщения акции "Газпрома" стоили более 310 рублей. Если они продолжат падать в цене, в чем, возможно, и заключается цель российских властей, то российское государство может скупить все "за пару долларов" и стать единственным владельцем самого известного газового гиганта в мире. Все благодаря санкциям, целью которых было сломить российскую экономику, свергнуть Путина и привести к власти прозападных либералов. К большому сожалению Запада, ничему из этого не суждено сбыться.

* внесена Минюстом РФ в реестр СМИ - иноагентов, прим. ред.