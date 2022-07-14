Работы по пилотируемым полётам на Луну пока отложены - Роскосмос

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" пока откладывает работы по пилотируемым полётам на Луну, госкорпорация сосредоточилась на более насущных задачах, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел - дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем - и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся", - сказал Блошенко.

По его словам, госкорпорация продолжает активную работу по ракете-носителю "Союз-5", являющейся составной частью сверхтяжёлой ракеты. При этом проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей" пока не принят.

15 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что планы по организации пилотируемой экспедиции на Луну потеряли свою актуальность из-за конфликта на Украине, и госкорпорация сосредоточится на вопросах обеспечения безопасности.

12 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что первые пуски сверхтяжёлой ракеты "Енисей" с космодрома Восточный станут возможными к 2035 году.

10 февраля 2021 года глава Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что разработка ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

15 февраля 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" будет представлена в течение трех-четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН после доклада гендиректора "Роскосмоса" рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.