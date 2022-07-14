НАТО обсуждает с Украиной улучшение системы отслеживания поставляемого в страну оружия - СМИ

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Ряд стран-членов НАТО настаивают на улучшении системы отслеживания поставляемого Украине оружия из-за опасений, что преступные группировки могут незаконно вывозить его из страны для продажи на черном рынке Европы, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом некую систему отслеживания или формирование подробных инвентарных списков оружия, поставляемого Украине", - пишет издание со ссылкой на двух западных чиновников, осведомленных о ходе переговоров.

По информации другого источника, "руководство Украины создает более продвинутую систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран".

"Оружие ... доставляется к границе..., и с этого момента мы ничего не знаем о его местонахождении, понятия не имеем, куда оно направляется, где используется и остается ли оно вообще в стране", - сообщил собеседник газеты.

В статье отмечается, что страны-члены НАТО "бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия" и "призывают к более тщательному отслеживанию поставок для того, чтобы остановить его продажи на черном рынке Европы".