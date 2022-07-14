Войти
Военное обозрение

Источник сообщил о возможном продлении строительства серий АПРКСН проекта «Борей-А» и АПЛ проекта «Ясень-М»

851
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Серии атомных подводных ракетоносцев стратегического назначения проекта "Борей-А" и многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" могут быть продолжены, такой вариант рассматривается в настоящее время. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

По словам источника, рассматривается вариант строительства по две дополнительные субмарины каждого проекта. Причем не исключается, что при положительно решении подлодки будут заложены уже в этом году.

Дополнительно к 10 ракетоносцам проекта "Борей/Борей-А" и к девяти ударным АПЛ проекта "Ясень/Ясень-М" могут быть построены как минимум по две лодки каждого проекта

- приводит ТАСС слова источника

На сегодняшний день в составе ВМФ РФ несут службу пять "Бореев", из них три проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также два подводных ракетоносца модернизированного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" и "Князь Олег".

Кроме "Генералиссимуса Суворова", который проходит ходовые испытания, еще четыре субмарины проекта "Борей-А" находятся на различных этапах постройки - "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года), "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года), "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" (заложены в один день 23 августа 2021 года).

Предполагалось, что Северный и Тихоокеанский флоты получат по пять субмарин проекта "Борей" и "Борей-А". Ракетоносцы станут основой морских стратегических ядерных сил России. Они несут на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30» с радиусом действия более 9 тыс. км и головными блоками мощностью по 150 кт.

Многоцелевых атомных подлодок проекта "Ясень"/"Ясень-М" в составе ВМФ на сегодняшний день всего три, это единственный "Ясень" "Северодвинск", головной "Ясень-М" "Казань" и первая серийная АПЛ данного проекта "Новосибирск". К передаче готовится вторая серийная субмарина проекта "Красноярск". Еще пять АПЛ данного проекта: "Архангельск" (заложена 19 марта 2015 года), "Пермь" (заложена 29 июля 2016 года), "Ульяновск" (заложена 28 июля 2017 года), "Воронеж" и "Владивосток" (обе заложены 20 июля 2020 года) находятся на различных стадиях строительства на Севмаше.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Дмитрий Донской
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
17.01.2022
Российский флот получил четыре атомные субмарины
09.03.2021
Кто определяет сроки закладки и имена новых подлодок проекта "Борей-А"
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
20.02.2016
Производитель атомных субмарин отказывается от гражданской продукции
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
20.03.2012
Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 19:17
  • 16
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 14.07 18:53
  • 1
В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску
  • 14.07 18:08
  • 4
Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО
  • 14.07 17:55
  • 5
Кремль не анонсирует кадровые перестановки - Песков
  • 14.07 17:18
  • 29152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 16:21
  • 7
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 14.07 15:56
  • 22
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 14.07 15:41
  • 51
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.07 14:30
  • 1
Космонавты на МКС прекратят пользоваться европейским манипулятором
  • 14.07 10:56
  • 3
США используют «иранские беспилотники» против России
  • 14.07 07:53
  • 3
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 14.07 07:45
  • 1
Насытить фронт и оснастить армейские порядки: основания для возможной закупки иранских беспилотников
  • 14.07 03:58
  • 2
«Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это «Торнадо-С»
  • 14.07 03:48
  • 1
Глава департамента МИД: РФ прорабатывает возможность выплат взносов в ООН в рублях
  • 14.07 03:21
  • 3
Остров преткновения