Источник сообщил о возможном продлении строительства серий АПРКСН проекта «Борей-А» и АПЛ проекта «Ясень-М»

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Серии атомных подводных ракетоносцев стратегического назначения проекта "Борей-А" и многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" могут быть продолжены, такой вариант рассматривается в настоящее время. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

По словам источника, рассматривается вариант строительства по две дополнительные субмарины каждого проекта. Причем не исключается, что при положительно решении подлодки будут заложены уже в этом году.

Дополнительно к 10 ракетоносцам проекта "Борей/Борей-А" и к девяти ударным АПЛ проекта "Ясень/Ясень-М" могут быть построены как минимум по две лодки каждого проекта

- приводит ТАСС слова источника

На сегодняшний день в составе ВМФ РФ несут службу пять "Бореев", из них три проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также два подводных ракетоносца модернизированного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" и "Князь Олег".

Кроме "Генералиссимуса Суворова", который проходит ходовые испытания, еще четыре субмарины проекта "Борей-А" находятся на различных этапах постройки - "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года), "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года), "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" (заложены в один день 23 августа 2021 года).

Предполагалось, что Северный и Тихоокеанский флоты получат по пять субмарин проекта "Борей" и "Борей-А". Ракетоносцы станут основой морских стратегических ядерных сил России. Они несут на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30» с радиусом действия более 9 тыс. км и головными блоками мощностью по 150 кт.

Многоцелевых атомных подлодок проекта "Ясень"/"Ясень-М" в составе ВМФ на сегодняшний день всего три, это единственный "Ясень" "Северодвинск", головной "Ясень-М" "Казань" и первая серийная АПЛ данного проекта "Новосибирск". К передаче готовится вторая серийная субмарина проекта "Красноярск". Еще пять АПЛ данного проекта: "Архангельск" (заложена 19 марта 2015 года), "Пермь" (заложена 29 июля 2016 года), "Ульяновск" (заложена 28 июля 2017 года), "Воронеж" и "Владивосток" (обе заложены 20 июля 2020 года) находятся на различных стадиях строительства на Севмаше.