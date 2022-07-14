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РИА Новости

Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов

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Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.

"Снаряды РСЗО, будь то снаряды "Урагана", "Смерча", "Ольхи" или американские HIMARS, - не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полёта на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе".

В то же время источник отметил, что Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО.

"В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы "Ураган", "Смерч", "Ольха", а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты "Точка" и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели", - пояснил собеседник.

В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам: "Массирование средств создаёт возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде".

По данным открытых источников, ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано ещё четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны России, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнём ВС РФ.

HIMARS применяет 227-миллиметровые реактивные снаряды, каждая установка может запустить шесть снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды американской РСЗО имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 киломеров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.

Для сравнения, российские системы РСЗО "Торнадо-С" имеют корректируемые снаряды с таким же принципом наведения - инерциальная система плюс спутниковая коррекция, но существенно большую дальность - 120 километров, больший калибр (300 мм) и более могущественную боевую часть.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Ту-143
Компании
Минoбороны РФ
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