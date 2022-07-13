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Cмог ли бы российский «Орел» вместе с «Желтым соколом» преодолеть силу сопротивления санкционоой атмосферы бюрократического запада

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Общий жилой объем планируемой Российской орбитальной станции — 310 кубометров, масса — несколько более 60 тонн, а мощность солнечных батарей — 32 киловатта. Иными словами, перед нами функционально чуть уменьшенная версия американской орбитальной станции «
Общий жилой объем планируемой Российской орбитальной станции — 310 кубометров, масса — несколько более 60 тонн, а мощность солнечных батарей — 32 киловатта. Иными словами, перед нами функционально чуть уменьшенная версия американской орбитальной станции «Скайлэб» из начала 70-х годов прошлого века. Небольшие размеры такой РОС исключают ее закручивание для создания «псевдогравитации», а равно — пристыковку модуля с центрифугами (или вращающимся кольцом) .
Источник изображения: РКК Энергия

«Роскосмос» анонсировал выход РФ из программы МКС в 2024‑2028 г.г. и начало работ по созданию Российской орбитальной станции (РОС), которую планируется вывести на полярную орбиту к 2030 году.


В связи с проведением специальной военной операции (СВО) и введением «недружественными» странами беспрецедентного санкционного режима по отношению к РФ с большой вероятностью бюджет российской космической пилотируемой программы будет секвестирован и планируемый срок создания РОС становится проблематичным.


Одним из путей снижения негативного влияния секвестра бюджета может быть нахождение союзников из числа стран, которые не поддержали антироссийские санкции. К числу таких «дружественных» стран можно отнести КНР, Индию, Северную Корею, Иран, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и др. Наиболее интересным партнером, на мой взгляд, являются ОАЭ, имеющие национальное космическое агентство, проявляющие живой интерес и имеющие положительный опыт сотрудничества с РФ в пилотируемой космонавтике, но, к сожалению, в последние годы, выбрали NASA для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможной работы на МКС.


ОАЭ — молодая страна. Каких-то полвека назад, 2 декабря 1971 года, шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединенные Арабские Эмираты. Герб нового государства украсил желтый сокол, символ единовластия. Наукой вообще и космосом в частности ОАЭ стали заниматься гораздо позже. Еще в 2017 году соискатели ученой степени доктора наук составляли менее 0,8% населения с высшим образованием, что вдвое меньше, чем в арабских странах в целом.


С космосом же дела в стране обстояли практически никак. Не было техники, не было инженеров, не было знаний.


Собственная космическая программа ОАЭ стартовала 6 февраля 2006 года, когда Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, а также правитель Дубая, учредил Эмиратский институт передовой науки и техники (EIAST). Спустя девять лет на его основе был учрежден космический центр Мухаммеда бин Рашида, куда и вошел Эмиратский институт.


Буквально за несколько лет молодому космическому центру удалось успеть очень многое.


9 июля 2009 года был запущен первый спутник дистанционного зондирования Земли DubaiSat-1. Аппарат на орбиту вывела российская ракета-носитель “Днепр” с космодрома Байконур. Спутник был изготовлен по заказу EIAST южнокорейской корпорацией Satrec Initiative. DubaiSat-1 представляет собой шестигранную призму массой 190 кг. Оборудование позволяет ему работать в двух оптических режимах: черно-белом с разрешением 2,5 м и цветном с разрешением 5 м. Срок службы спутника оценивался в 5 лет.


После удачного запуска специалисты из ОАЭ совместно с коллегами из Южной Кореи приступили к созданию следующего спутника DubaiSat-2. Некоторые работы были полностью выполнены арабскими инженерами. Запустили аппарат 21 ноября 2013 года ракетой «Днепр» с космодрома Ясный в Оренбургской области. Оптическое оборудование спутника позволяло получать изображение Земли с разрешением в 1 м.


В августе 2020 года стартовала первая в истории арабская марсианская миссия. Зонд «Аль-Амаль» («Надежда») в феврале 2021 года успешно вышел на орбиту Красной планеты. И всё это менее чем за два десятилетия.


Достичь такого темпа Объединенным Арабским Эмиратам помогали многие более развитые космические державы, а злые языки вообще утверждают, что всё решили большие нефтяные деньги. Однако только финансами отставание было бы ликвидировать просто невозможно — за космическими успехами Дубая видна огромная работа.


Руководителем программы стала 30-летняя Сара бинт Юсеф аль-Амири — государственный министр по передовым технологиям в министерстве промышленности и передовых технологий правительства ОАЭ, глава космического агентства ОАЭ и совета ученых ОАЭ, а также заместитель руководителя космической программы Emirates Mars Mission. Средний возраст занятых в проекте специалистов — менее 30 лет.,


Кстати, вопреки сложившемуся мнению Объединенные Арабские Эмираты всё более охотно дают возможность женщинам работать в науке и космической сфере. Например, команда специалистов, работавших на запуске первого марсианского зонда ОАЭ «Аль-Амаль», на 80% состоит из женщин. В основную научную команду входят 11 сотрудников космического агентства ОАЭ: восемь женщин и трое мужчин.


В 2017 году была запущена долгосрочная стратегическая программа «Марс 2017», финалом которой должно стать первое арабское марсианское поселение. Скептики поспешили заявить, что это просто очередной, пусть и очень красивый, способ создания проекта по методу Ходжи Насреддина («или ишак сдохнет, или падишах помрет»).


Но, судя по уже проделанной работе, Объединенные Арабские Эмираты видят в космических исследованиях серьезный инвестиционный потенциал и готовы развивать их по максимуму. Один из показателей такого интереса — то, что 72-й Международный астронавтический конгресс прошел впервые более чем за 70-летнюю историю в арабской стране, в ОАЭ.


В 1964 году шейх Рашид бен Саид Аль Мактум распорядился издать памятную почтовую марку в честь первого полета американских астронавтов в космос, а 55 лет спустя был выпущен юбилейный комплект из шести марок в честь полета первого астронавта ОАЭ в космос. На сегодняшний день ОАЭ стали на еще один шаг ближе к достижению своей цели— стать лидером в космической отрасли. Об этом заявил генеральный директор холдинга Emirates Post Group Абдулла Мохаммед аль-Ашрам.


За короткое время у России и ОАЭ сложились серьезные партнерские отношения в космической сфере. Уже в 2017 году были заключены договоренности о запуске первого в истории страны космонавта. «Я приглашаю всех эмиратских юношей и девушек принять участие в программе по отбору и подготовке астронавтов в Космическом центре имени Мохаммеда ибн Рашида. Самые лучшие и достойные из вас отправятся в космос. Я подчеркиваю, что каждый юноша или девушка смогут сыграть важную роль в будущем ОАЭ».


В декабре 2017 года вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум разместил вышеупомянутое сообщение в своем Twitter, где объявил о запуске программы по подготовке астронавтов ОАЭ для различных научно-космических миссий.


На место претендовали 4022 человека. Победителями стали девять кандидатов, направленных на окончательное обследование в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Там отобрали двух финалистов, одним из которых стал военный летчик Хаззаа аль-Мансури.


За год подготовки он прошел более 90 курсов и более 1400 часов обучения. 25 сентября 2019 года Хаззаа аль-Мансури стартовал вместе с командиром экипажа Олегом Скрипочкой и бортинженером Джессикой Меир на борту «Союза МС-15». Он провел в космосе восемь суток и стал первым в истории космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов.


Лозунг «амбиции Заида» можно увидеть повсюду, как в космическом агентстве ОАЭ, так и на праздничных плакатах и памятных марках. У первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури не так много свободного времени, но во время сеанса видеосвязи со студентами он сообщил, что нашел время для чтения своей любимой книги «Киссати» шейха Мохаммеда ибн Рашида и еще раз выразил свою благодарность руководству страны, которое позволило ему реализовать свою детскую мечту. В детстве он мечтал о полёте в космос из родного города в пустыне.


В 2024 году ОАЭ планирует запустить собственный луноход «Рашид». Как и в других подобных программах, освоение Луны заявляется как промежуточный этап к отправке миссий на Марс. «Рашид» прилунится в экваториальной области нашего спутника — там, куда еще не ступало колесо лунохода. Аппарат проработает 14 суток, соберет сведения о солнечном ветре, а также протестирует материалы для будущих лунных и марсианских скафандров.


В 2028-м планируется еще одна очень интересная миссия — запуск зонда к Венере, который, облетев нашу соседку, отправится к поясу астероидов между Марсом и Юпитером и совершит посадку на один из них в 2033 году.


По сути, космическая программа ОАЭ — это еще один шаг по диверсификации экономики. Задача нынешнего вложения нефтедолларов — привлечь молодых людей в науку и инженерию, чтобы создать высокотехнологичную отрасль. И когда нефть закончится, эмиратам будет что предложить этому миру.


Конечно, космические структуры ОАЭ в первую очередь смотрят на возможность получения опыта и им не так важен источник. Буквально через год после полета аль-Мансури стало известно, что космический центр имени Мухаммеда бин Рашида выбрал NASA для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможной работы на МКС.


С 21 сентября 2020 года Хаззаа аль-Мансури и второй космонавт, аль-Нейади, начали проходить подготовку для полетов в космическом центре имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне (США). Затем стало известно, что такую же программу подготовки пройдут еще два будущих космонавта ОАЭ, также строго отобранных более чем из 4000 претендентов. Стали известны их имена — Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Да, ОАЭ хотят, чтобы среди первых космонавтов страны была женщина.


Новость многие восприняли как отказ от сотрудничества с «Роскосмосом» и поворот в сторону NASA, но это совсем не так. Как уже говорилось,


самое важное для ОАЭ — это получение максимального количества знаний и компетенций, чтобы на их основе создавать собственную независимую программу. Именно поэтому для обучения в NASA были выбраны космонавты, уже обучавшиеся в России. Это максимально логичный шаг, если цель — оценить обе программы, определить их лучшие стороны и слабости и на основе такого анализа заниматься обучением собственных космонавтов.


Поэтому в работе ОАЭ с Россией в вопросах пилотируемой космической программы еще ничего не закончено, и, судя по информации с полей Международного астронавтического конгресса, мы можем услышать вскоре о новых контрактах и полетах.


ОАЭ сотрудничает с теми, кто предлагает наиболее интересные условия, вне зависимости от национальной принадлежности. Вот почему, чтобы заинтересовать ОАЭ в приоритетном сотрудничестве с РФ можно было бы предложить строительство «Роскосмосом» в ОАЭ (подобно строительству «Росатомом» атомных станций за рубежом) предприятий для проектировании и изготовлении ракетных двигателей, ракет-носителей типа «Союз», «Ангара», совместной орбитальной станции, совместного усовершенствования, в том числе для пилотируемых миссий, «Морского старта»-(МС) с учетом удобного расположение для базирования МС в Персидском заливе, Индийском океане, автоматических КА наблюдения, связи и т.п. с передачей (продажей) лицензий на интеллектуальную собственность ракетно космического назначения.


После Великой Отечественной войны СССР и др. страны использовали немецкие технологии РН ФАУ и создали уникальную «семерку». Немецкие технологии стали широко использоваться многими странами и в настоящее время стали историей РКТ.


Точно также современные российские технологии РКТ через некоторое время станут пройденным этапом. Поэтому, строительство (пока технологии РФ актуальны) в ОАЭ предприятий для производства РКТ с передачей, продажей интеллектуальной собственности космического назначения станет с учетом финансовой выгоды для РФ и сотрудничества с дружественной страной взаимовыгодным для наших стран!


Автор: Владимир Николаевич Мельников.

Бывший сотрудник железногорского ОАО ИСС имени Решетнева (Красноярск-26) и ПАО «РКК «Энергия». Автор 60 изобретений более половины внедрены в изделиях РКТ.

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