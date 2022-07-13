Учебные стрельбы ПВО провели в восточной части Крыма - власти Керчи

Симферополь. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Громкие звуки над Керчью, похожие на взрывы, связаны с проведением учебных стрельб силами противовоздушной обороны, сообщили в администрации Керчи во вторник.

"Керчане, без паники! Громкие хлопки, которые слышны были сегодня над городом, - результат учебных стрельб средств ПВО. Тренировка проводилась в штатном режиме. Боевые расчёты показали выучку при защите стратегически важных объектов. Крым под надёжной защитой!" - написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем телеграм-канале во вторник.

О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.

В Керченском проливе находится Крымский мост, соединяющий полуостров Крым с материковой частью РФ.