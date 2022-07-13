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Европе пора осознать реальную ситуацию на Украине. Впереди – катастрофа

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Артиллерия ЛНР ведет обстрел ВСУ с окраин Попасной
Артиллерия ЛНР ведет обстрел ВСУ с окраин Попасной.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

Брюссель должен считаться с реальностью: пора договариваться с Путиным, иначе наступит рецессия

В вопросе конфликта на Украине Брюсселю пора начать считаться с реальностью, а не с иллюзорным стратегическим анализом, пишет Il Giornale. Автор статьи описывает истинную ситуацию на военном, экономическом и политическом фронтах.

Джан Микалессин (Gian Micalessin)

Сейчас не до шуток. Из-за сокращения поставок российского газа расходы на конфликт на Украине лягут на плечи итальянских семей и компаний, а экономика будет годами находиться в рецессии. Поэтому пора считаться с реальностью, а не с иллюзорным стратегическим анализом, который основывается скорее на военной пропаганде, чем на фактах. Именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния. Напрасное затягивание боевых действий лишь приведёт к большим жертвам, увеличит риск мирового конфликта и обречёт Италию и Европу на экономическую катастрофу. Стоит обратить внимание на три аспекта: военный, экономический и политический.

С военным фронтом всё понятно. Победители — россияне, а не украинцы. Ежедневные потери в 150 человек убитыми и 800 ранеными за эти месяцы лишили Киев лучших бойцов. В итоге линия фронта и материально-техническое обеспечение перешли в руки спешно обученных новобранцев. Этот фактор не только сводит на нет эффективность обещанных НАТО систем вооружения, но и даёт ложные надежды на гипотетическое наступление с целью отвоевания 20% территории, которая уже перешла под контроль России. Неслучайно заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс (Kathleen Hiks) усомнилась в способности Киева выстоять "пять или десять месяцев".

Экономическая реальность ещё более болезненная. Если Москва выдерживает санкции без особых проблем, то Италия и ЕС столкнулись с эффектом бумеранга. JP Morgan уже прогнозирует цены на нефть в 380 долларов за баррель, а управляющий Банком Италии Иньяцио Виско (Ignazio Visco) ожидает два года рецессии в случае полного прекращения поставок российского газа. За эти два года наши компании потеряют всё, и к нам придёт Китай, готовый провозгласить себя настоящим победителем в конфронтации между Россией и НАТО, не говоря уже о миграционном риске. Кризис зерна заставил массу людей двинуться из африканских стран, находящихся к югу от Сахары, в сторону Ливии. Это сигнализирует о том, что массовый поток мигрантов прибудет в Италию, которая уже принимает у себя 145 тысяч украинских беженцев.

Невозможность продолжать конфликт становится всё более очевидной и на политическом фронте. Тень поражения, нависшая над ноябрьскими промежуточными выборами в США из-за инфляции и цен на энергоносители, подрывает решимость Джо Байдена. Тем временем Лондон, Париж, Рим и Берлин переживают свои кризисы, на фоне которых украинский вызов теряет значимость. Германия намекает на прорыв санкционной блокады, чтобы обеспечить себе поставки российского газа. Именно поэтому стоит прислушаться к таким мудрым старикам, как Генри Киссинджер, убеждённым в том, что с Кремлём необходимо договориться к концу июля, точнее "до того, как вспыхнут восстания и появится напряжённость, которую будет трудно преодолеть". Если мы не договоримся сейчас, потом сделать это будет сложно. Путин завоюет Донбасс и положит глаз на Одессу, и тогда будет ещё сложнее сделать выбор: остановить его с помощью прямого вмешательства в конфликт или же принять в Европу поражённую, экономически измотанную Украину, обречённую на жизнь за счёт нашей помощи.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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