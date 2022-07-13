Лукашенко: Беларусь - единственная из стран ОДКБ, выполняющая союзнические обязательства в отношении России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны Запада ведут наступательную гибридную войну против его страны. Об этом он заявил сегодня на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Глава Беларуси обратился к молодым офицерам:

Вы завтра придете в войска и органы управления в период, когда нам и ухо нужно держать востро, и порох в пороховницах сухим, потому что как никогда еще в современной истории наша республика не сталкивалась с таким беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что в противостоянии с Белоруссией «задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока». При этом для агрессии против республики используются все доступные современные методы, в том числе психологические операции и диверсии в киберпространстве, а также экономическое давление. В то же время, подчеркнул Лукашенко, Запад не сумел «расшатать страну изнутри» и совершить государственный переворот с целью свержения конституционной власти.

Президент считает, что Беларусь сегодня остается единственной страной среди государств ОДКБ, которая последовательно выполняет союзнические обязательства по отношению к России. В то время как страны Запада всеми силами стараются внести раскол в экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия.

Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию

— посетовал Лукашенко, добавив, что при этом Беларусь продолжает поддерживать «диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы».

По мнению белорусского президента, политика Запада, откровенно поддерживающего неонацистский режим на Украине, приближает мир к большой войне, в которой не будет победителей. Лукашенко обратил внимание, что страны НАТО усиливают военное присутствие на востоке Европы. Западные страны активно ведут разведку на земле и в воздухе, осваивают военную логистику, проводят учения, перебрасывают технику и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты.

Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников

— предостерег белорусский лидер западных ястребов.

Лукашенко сообщил, что ему и президенту РФ Владимиру Путину хорошо известны намерения НАТО о разработке стратегического плана нападения на Россию. При этом, как это было ранее в истории, главное направление удара — через Украину и через Беларусь, — считает Лукашенко. Тему обороны от возможной западной агрессии президенты двух стран в частности обсудили накануне в телефонном разговоре.