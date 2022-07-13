Лукашенко: Беларусь - единственная из стран ОДКБ, выполняющая союзнические обязательства в отношении России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны Запада ведут наступательную гибридную войну против его страны. Об этом он заявил сегодня на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Глава Беларуси обратился к молодым офицерам:
Лукашенко подчеркнул, что в противостоянии с Белоруссией «задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока». При этом для агрессии против республики используются все доступные современные методы, в том числе психологические операции и диверсии в киберпространстве, а также экономическое давление. В то же время, подчеркнул Лукашенко, Запад не сумел «расшатать страну изнутри» и совершить государственный переворот с целью свержения конституционной власти.
Президент считает, что Беларусь сегодня остается единственной страной среди государств ОДКБ, которая последовательно выполняет союзнические обязательства по отношению к России. В то время как страны Запада всеми силами стараются внести раскол в экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия.
— посетовал Лукашенко, добавив, что при этом Беларусь продолжает поддерживать «диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы».
По мнению белорусского президента, политика Запада, откровенно поддерживающего неонацистский режим на Украине, приближает мир к большой войне, в которой не будет победителей. Лукашенко обратил внимание, что страны НАТО усиливают военное присутствие на востоке Европы. Западные страны активно ведут разведку на земле и в воздухе, осваивают военную логистику, проводят учения, перебрасывают технику и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты.
— предостерег белорусский лидер западных ястребов.
Лукашенко сообщил, что ему и президенту РФ Владимиру Путину хорошо известны намерения НАТО о разработке стратегического плана нападения на Россию. При этом, как это было ранее в истории, главное направление удара — через Украину и через Беларусь, — считает Лукашенко. Тему обороны от возможной западной агрессии президенты двух стран в частности обсудили накануне в телефонном разговоре.