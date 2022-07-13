Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило об уничтожении под Одессой установок противокорабельного комплекса Harpoon

917
0
+2
И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Одесской области ракетами комплекса "Искандер" уничтожены пусковые установки американского противокорабельного комплекса Harpoon, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Искандер" - оперативно-тактический ракетный комплекс российского производства. Он разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришёл на смену ОТРК "Точка-У".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Harpoon ПКР
Искандер
Точка-У
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
25.03.2022
Удар «Кинжалом», мины в Черном море, беспилотник в Хорватии
22.11.2021
Военные провели под Иваново учения с комплексами "Искандер"
15.11.2021
Экс-начальник управления Минобороны РФ считает, что Россия не поставит комплексы "Искандер" в Белоруссию
14.09.2021
Оружие Непобедимого. Как создавалcя "Искандер-М" и другие знаменитые ракетные комплексы
17.08.2020
Геополитическое измерение «Искандера»
04.12.2017
"Искандеры" тихо едут, но быстро заряжают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день