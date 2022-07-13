Минобороны РФ заявило об уничтожении под Одессой установок противокорабельного комплекса Harpoon

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Одесской области ракетами комплекса "Искандер" уничтожены пусковые установки американского противокорабельного комплекса Harpoon, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Искандер" - оперативно-тактический ракетный комплекс российского производства. Он разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришёл на смену ОТРК "Точка-У".