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ИноСМИ

Повоюйте-ка с Россией из-за Арктики – рискните. Там она у себя дома

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Россия продемонстрировала спектр потенциальных угроз в Артике

Арктика для России – территория первостепенной важности, говорится в материале Sky News. Между тем, США усилили патрулирование региона и выделили финансирование на новые военные проекты. Пользователи телеканала возмущаются двойными стандартами, которые использует Запад во внешней политике.

Россия продемонстрировала целый спектр потенциальных угроз, заявил научный директор Норвежского института оборонных исследований о последних шагах России в Арктике. Утверждается, что Россия симулирует бомбовые удары, регулярно глушит сигналы GPS и взламывает компьютерные сети норвежского парламента. Однако норвежская партия "Красные" выступает против милитаризации Арктики и считает, что их стране не место в НАТО.

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(Текст видеосюжета)

По американским данным, Россия расширяет в Арктике взлетно-посадочные полосы для приема ядерных бомбардировщиков. Кроме того, Россия укрепляет свою мощь в северных водах и строит новые ледоколы и подводные лодки.

– Мы видим в Арктике отголоски геополитической ситуации. Дело в том, что Арктика для России – территория первостепенной важности.

США усилили патрулирование Арктики и выделили на новые военные проекты в регионе свыше 175 миллионов долларов. Норвегия недавно дала США зеленый свет на строительство новых объектов на трех воздушных базах и одной морской.

Теймур Рамишвили, посол России в Норвегии:

– Последние годы – причем раньше этого не было – Норвегия ведет себя уже не просто как суверенное государство, а как передний край НАТО.

И на передовую альянса уже обрушился российский гнев: за прошлый год норвежские истребители поднимались по тревоге минимум 34 раза в ответ на возможные российские нарушения. Россию подозревают в том, что она симулирует бомбовые удары, регулярно глушит сигнал GPS и даже взломала компьютерную систему норвежского парламента. Москва любые обвинения отрицает.

Журналист:

– Это похоже на открытую войну.

Эспен Шеллан (Espen Skjellan), научный директор Норвежского института оборонных исследований:

– Да, в каком-то смысле так и есть. Можно сказать, что это демонстрация всего спектра потенциальных угроз.

Однако глава норвежской партии "Красные" считает, что флирт с НАТО и американским милитаризмом опасен.

Альберта Беккхус (Alberte Bekkhus), лидер молодежного крыла "Красных":

– Мы считаем, что Норвегия не должна вовлекаться в дела НАТО так активно, как сейчас. Мы против альянса и хотим, чтобы Норвегия из него вышла. Но самое главное – это что мы за мир и против любых боевых действий, будь то войны США или НАТО или нынешние шаги Путина на Украине. В 2021 году человечество потратило на вооружения рекордную сумму.

Мы наблюдаем явную эскалацию. Такое уже случалось раньше, до начала украинского конфликта. Таким образом, военные траты растут, а мы против военной эскалации. Мне кажется, это пугающая перспектива. Нам ведь еще предстоит решить массу кризисов. Например, в здравоохранении: недавно вот была пандемия коронавируса.

Кроме того, продолжаются и другие конфликты помимо украинского. А мы никак не можем решить глобальные вопросы. Это в первую очередь продовольственная безопасность, перемена климата и экономическое неравенство – в общем, проблем масса, и едва ли мы с ними справимся, если будет эскалация и работы прибавится. Мы должны идти в противоположном направлении: к демилитаризации, а не наоборот.

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Комментарии читателей:

Satoshin

Нужен мир – и накормить народ!

KoalaAteMySnack

Sky News: "Российская спецоперация недопустима!". Они же: "Вторгаться в чужие страны в наших собственных интересах совершенно нормально – потому что мы хорошие, а они плохие".

FIREFLY AVENGER

Помните, холод – лучший друг русских.

Leo Geekiyanage

Россия расположена посреди Арктики – буквально. А у США по всему миру 800 военных баз. И кто тут, спрашивается, поджигатель войны?

Andrew White

А у норвежских леваков-то котелок варит! Я впервые согласен с представителем противоположного лагеря – до того хорошо она излагает.

insanely insensitive

Барышня, если так еще можно сказать, забыла сказать, что главный приоритет на сегодня – это завоз мусульман из-за границы.

matt gloyn

Ага, повоюйте-ка с Россией из-за Арктики – рискните здоровьем.

Nil Nil

Вперед, русские! Покажите этим западным империалистам, пусть они навеки запомнят этот урок!

Lord Slive

Вообще-то Россия у себя дома.

Nas Kutak

Везде, куда прибывают американские солдаты, начинается война.

health record

Вы серьезно начинаете репортаж с "по американским данным"? Разговор окончен!

Rahn45

Ребята, вы же еще вчера мне втирали, что у России кончились военные ресурсы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
GPS
NATO
Арктика
ИТ
Ядерный щит
ЯО
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