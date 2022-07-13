США и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта ядерных держав, заявляют в МИД РФ

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - США и их союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с Россией, а значит - прямого вооруженного конфликта ядерных держав, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Абсолютно неприемлемы попытки в пропагандистских целях исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, и выставить нас в качестве страны, угрожающей ядерным оружием. Это вызывает особое неприятие с учётом того, что основные ядерные риски интенсивно генерируются в настоящий момент именно патроном Японии - США, из-под "ядерного зонтика" которых и отпускают свои провокационные комментарии представители Токио", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России в связи с высказываниями японского премьер-министра Фумио Кисиды.