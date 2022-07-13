ВМС США обдумывают возможность восстановления упавшего в море истребителя F/A-18 Super Hornet

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Военно-морские силы США до сих пор не определились с перспективами восстановления самолета морской авиации F/A-18 Super Hornet, с которым произошёл инцидент на авианосце USS Harry S. Truman. Об этом сообщает USNI News.

Напомним, что в воскресенье американское военно-морское командование сообщило о том, что самолет авиации ВМС Super Hornet в пятницу выбросило за борт из-за непогоды в Средиземном море. Как утверждает представитель ВМС США в Европе и Африке, в момент инцидента в самолете не было личного состава.

Шестой флот ВМС США все еще рассматривает возможность возвращения самолета в строй. Super Hornet приписан к 1-му авианосному крылу, но конкретную эскадрилью в ВМС США пока не указывают. Также известно, что из-за непогоды один моряк получил травмы, но сейчас его состояние стабильное и вскоре он должен пойти на поправку.

Военно-морские силы продолжают расследовать все обстоятельства аварии с самолетом Super Hornet. Сам самолет подняли из моря, но пока так и не приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Напомним, что это не первый подобный инцидент с самолетами морской авиации ВМС США. В марте 2022 года Командование морских систем ВМС и Тихоокеанский флот США успешно подняли ударный истребитель F-35C Lighting II Joint Strike Fighter, который упал с борта авианосца USS Carl Vinson в начале 2022 года.

Напомним, что авианосная группа, в состав которой входит авианосец USS Harry S. Truman, находится в Средиземном море с декабря 2021 года. Она осуществляет миссию постоянного присутствия в Европе.

В августе 2022 года авианосец должен вернуться на базу Норфолк в штате Вирджиния, после чего его заменит на боевом дежурстве в Средиземном море авианосец ВМС США «Джордж Буш – старший».