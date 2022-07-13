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Военное обозрение

ВМС США: Военно-морские учения RIMPAC 2022 в Тихом океане не направлены против Китая

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Источник изображения: topwar.ru

По словам командующего Тихоокеанским флотом США адмирала Сэма Папаро, военно-морские учения RIMPAC 2022 в Тихом океане не направлены против Китая. Их целью не является угроза или противодействие КНР.

Об этом сообщает американский журнал Defense News.

Адмирал утверждает, что на учениях ВМС США и военные из союзных стран будут отрабатывать навыки и технологии, которые станут наиболее важными в случае потенциального конфликта в ближайшие годы.

Ранее китайские официальные лица заявляли, что Пекин намерен развить свой военных потенциал для осуществления силового сценария присоединения Тайваня к 2027 году. В связи с этим, американские журналисты спросили Папаро, оказало ли заявление Пекина или другие внешние факторы на сценарий учений. Он ответил, что проводимые раз в два года многонациональные военно-морские маневры RIMPAC разработаны для укрепления навыков, применимых для противодействия «сценарию Тайвань-2027», в том числе десантным операциям и нанесению ударов с больших расстояний.

Все чаще мы интегрируем беспилотные возможности с возможностями ведения огня. Мы действуем более распределенным и более сетевым образом

- заявил Папаро.

Адмирал отметил, что в современной войне стрелки зачастую не привязаны к целеуказанию. Оружие самостоятельно получает данные от нескольких источников, что делает вооружение более точным, живучим и смертоносным.

В этом году учения RIMPAC 2022 стартовали 29 июня и продлятся до начала августа. В них принимают участие более 25 тысяч военнослужащих из 26 стран.

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