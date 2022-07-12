Подводный боевой исследователь? ВМФ РФ получил самый загадочный корабль — АПЛ "Белгород"

Главный редактор журнала ТАСС "Военно-техническое сотрудничество" Дмитрий Литовкин — о том, что известно о новой атомной лодке БС-329

Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Северодвинске. Источник: Фото: Олег Кулешов / ТАСС

Самый большой и самый секретный корабль Военно-морского флота (ВМФ) РФ — атомная подводная лодка (АПЛ) БС-329 "Белгород" — приступил к выполнению боевых задач. Церемония передачи субмарины состоялась 8 июля на крупнейшем судостроительном предприятии России — ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Северодвинске.

Субмарина создана на базе АПЛ 949-го проекта типа "Антей" — носителя сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет П-700 "Гранит". Однако в ходе строительства подлодка претерпела серьезные изменения: в центральной части, там, где ранее размещались ракеты, был врезан дополнительный 30-метровый отсек: длина атомохода составила более 180 м. Это на 11 м больше, чем у самой крупной, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса АПЛ 941 "Тайфун" (в Советском Союзе их называли "Акулами"), и на 12 м — чем у американского подводного крейсера типа Ohio. Целью модификации БС-329, как считают многие эксперты, стала возможность использования вместе с кораблем глубоководного аппарата АС-31 "Лошарик", а также "торпед судного дня" "Посейдон".

Приблизиться и атаковать

АПЛ "Белгород" станет первой лодкой Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ — структуры не менее секретной, чем сам корабль. Считается, что это "подводный спецназ" России, находящийся в непосредственном подчинении министра обороны. Однако подразделение выполняет и научно-исследовательские миссии. В контексте АПЛ "Белгород" это особенно подчеркивается.

Изначально атомоход создавался для борьбы с надводными авианосными группировками противника. Он должен был нести на борту 20 крылатых ракет П-700 "Гранит". Планировалось, что субмарина станет 14-й в семействе подлодок проектов 949 и 949А. Однако после распада СССР строительство корабля заморозили — не было средств, да и концепция противостояния с американцами на тот момент претерпела серьезные изменения. 20 декабря 2012 года строительство АПЛ возобновилось, но уже по новому проекту 09852.

23 апреля 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения испытаний. По различным фотографиям в открытом доступе можно судить, что к днищу субмарины пристыковывается еще одна подлодка — скорее всего, это различные автономные глубоководные станции (АГС).

Так, на церемонии подъема Андреевского флага главнокомандующий ВМФ Николай Евменов говорил: "Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана". Можно сделать вывод, что таким АГС как раз и станет АС-31 "Лошарик" — единственная в мире атомная подводная лодка, способная погрузиться на 6 тыс. м (для остальных предел — до тысячи).

О существовании секретной АС-31 стало известно в 2003 году из публикации газеты "Корабел", выпускаемой заводом "Севмаш", где был построен аппарат. В этой же статье было упомянуто неофициальное название "Лошарик". По версии издания, рабочие прозвали так новую подлодку из-за того, что ее прочный корпус из нескольких шарообразных отсеков внешне напоминал сделанную из шариков игрушечную лошадку — героя популярного в 1970–1980-е годы мультфильма. Это ничуть не умаляет ее технических возможностей — напротив, благодаря тому, что ее корпус собран из шарообразных отсеков, она способна выдержать чудовищное давление воды на большой глубине.

По данным открытых источников, подлодка АС-31 относится к проекту 1083, была спущена на воду в 2003 году. Еще известно, что ее длина — 60 м, она имеет один атомный реактор, позволяющий под водой развивать скорость 30 узлов (около 60 км/ч).

«Посейдон». Источник: Минобороны России

"Торпеда судного дня" "Посейдон" была презентована в послании Федеральному собранию президентом Владимиром Путиным в 2018 году. О ней также очень мало известно — ядерная, автономная. Считается, что это некая реинкарнация изделия Т-15 конструкции Андрея Сахарова, машины длиной 25 м и диаметром свыше 1,5 м. По замыслу, торпеда должна уметь доставлять оружие на расстояние около пары сотен километров от предполагаемого объекта, например какого-нибудь заокеанского города, и в нужный момент атаковать. Взрыв такого изделия вызвал бы цунами, которое и разрушило бы город.

Кроме того, в 2018 году источник ТАСС сообщал, что на новой торпеде "можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду "Авангарда", — до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте". Тогда уточнялось, что в ядерном оснащении аппарат будет "предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника".

Благодаря атомной энергетической установке, рассказывал собеседник агентства, "Посейдон" будет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более 1 км со скоростью 60–70 узлов (110–130 км/ч). И тут важно пояснить, что, по данным открытых источников, например, на межконтинентальной баллистической ракете типа "Ярс" стоят ядерные боеголовки мощностью около 150 кт. А теперь можете подсчитать: стандартный ядерный боезаряд, сброшенный на Хиросиму и Нагасаки, имел мощность 20 кт и уничтожал все в радиусе более 10 км.

Подъем с глубины

В апреле 2021 года источник ТАСС сообщал, что "Белгород" будет служить на Тихоокеанском флоте. Местом его постоянного базирования станет главная база подводного флота в Вилючинске. Именно там размещаются наши самые современные атомные подводные лодки проекта 955 ("Борей"), также в скором времени заступит на боевую службу и АПЛ "Новосибирск" — она станет первой субмариной проекта 885 М ("Ясень-М") в боевом составе Тихоокеанского флота.

Пару лет назад именно из этого места была организована экспедиция Фонда перспективных исследований (ФПИ) на спасательном буксире "Фотий Крылов" с глубоководным аппаратом "Витязь-Д" на борту. В ФПИ тогда рассказали, что автономный аппарат собирал чисто научные сведения, одним из которых стало картографирование рельефа дна. Гендиректор ЦКБ МТ "Рубин" — одного из мировых лидеров в проектировании подводных лодок и ведущего в России конструкторского бюро подводного кораблестроения — Игорь Вильнит сообщал ТАСС, что сделал он это "по программе-заданию", которое было введено оператором аппарата перед погружением. Но был и еще нюанс — "Витязь" постоянно общался с поверхностью, а делал он это не по оптико-волоконному кабелю, а по автономному каналу связи.

АНПА "Витязь-Д" на палубе спасательного судна Тихоокеанского флота "Фотий Крылов". Источник: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

Подводный дрон в автономном режиме прошел от Камчатки до Марианской впадины. С глубины 12 км по радиосигналу передавал информацию о том, что видит, и фактически занимался не только сбором гидробионтов, но и картографированием местности. Впадина — самый глубокий разлом планеты — в военном плане "хайвей", выводящий любого робота к американской базе ВВС и ВМС на острове Гуам. Трудно представить, что "Посейдон" не получит данных с "Витязя-Д". А то, что он сможет годами ждать сигнала на боевое применение на глубине в десятки километров, сомнений уже не возникает.

Одним из подтверждений этого мнения могут быть учения, в которых, опять же по косвенным данным интернет-блогеров, участвовал БС-329 "Белгород" — корабль сняли на фото при выходе из Северодвинска. Чуть позже появилось сообщение пресс-службы Северного флота о том, что группа кораблей начала испытывать системы и вооружения подводных лодок на предельной глубине 500 м в Баренцевом и Норвежском морях. "В учениях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения", — отметили тогда в пресс-службе.

Помимо "Посейдона" в России создано или создается еще несколько подводных роботизированных систем: автономный необитаемый аппарат "Клавесин-2Р-ПМ". Он способен проводить исследовательские и поисковые работы на глубине до 6 тыс. м — основной глубине Мирового океана. К примеру, может отыскивать находящиеся на дне моря датчики систем подводного наблюдения. Любопытно, что на общедоступных изображениях "Белгорода" обязательно присутствует ангар для этого изделия.

Дмитрий Литовкин

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