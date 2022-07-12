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Интерфакс-АВН

Путин и Эрдоган в преддверии российско-турецкого саммита обсудили экономическое сотрудничество, Украину и Сирию

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: Алексей Дружинин/пресс-служба

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей", - говорится в сообщении.

Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней Межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств, отметили в пресс-службе.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", - говорится в сообщении.

При обсуждении тематики сирийского урегулирования "акцентирована важность трехсторонней - с участием иранских партнеров - совместной работы в рамках Астанинского процесса", сообщили в пресс-службе.

Путин тепло поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам, добавили в Кремле.

Ранее в понедельник телеканал TRT World сообщил, что Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным обсудил "установку коридоров безопасности для экспорта зерна в Черном море". Кроме того, по данным TRT World, турецкий и российский президенты затронули тему обстановки на Украине, а также ситуацию в Сирии.

Со своей стороны, агентство "Анадолу" сообщает, что Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил, что "настало время для ООН принимать шаги по коридорам безопасности в Черном море для экспорта зерна".

Турецкий президент также сказал о необходимости урегулирования ситуации на Украине и вновь заявил о готовности Анкары "сделать все возможное", чтобы способствовать этому.

Эрдоган 5 июля заявил, что Анкара попытается в течение 10 дней решить с Москвой и Киевом вопрос организации коридора для экспорта зерна через порты Украины. "Мы постараемся достичь результата путем активизации переговоров с Россией и Украиной за неделю или за 10 дней", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции с премьером Италии Марио Драги в Анкаре. При этом Эрдоган отметил, что сама Турция не испытывает проблем с поставками зерна.

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