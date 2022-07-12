Налет экипажей военной базы ЮВО в Армении в 2022 году составил более 600 часов

ЦАМТО, 11 июля. Налет экипажей авиационной части военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении в 2022 году составил более 600 часов, для выполнения задач летчики совершили более тысячи учебных вылетов.

Экипажи оперативно-тактической авиации ЮВО на штатных многоцелевых истребителях МиГ-29 выполнили около 450 учебных вылетов с начала года, налет составил более 270 часов. Основными задачами являлось повышение навыков пилотирования на разных высотах, нормативная эксплуатация боевых машин и действия экипажей в составах звеньев и эскадрилий.

Экипажами армейской авиации военной базы ЮВО на вертолетах Ми-8МТВ-5 и Ка-52 было выполнено около 600 учебных вылетов, а количество полетных часов составило более 350. Основными задачами являлось выполнение полетных заданий в высокогорных районах на разных высотах и скоростях, а также в режиме зависания, экипажи отрабатывали взаимодействие с подразделениями соединения на полигонах Алагяз и Камхуд.

Не менее 30% учебно-тренировочных полетов было выполнено в ночное время суток.

Особенностями учебных мероприятий летчиков ЮВО в Армении являются условия климата и местности – резкие перепады температур, обильные осадки в виде снега, града, дождей и тумана в высокогорье, сообщает пресс-служба Южного военного округа.