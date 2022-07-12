Минобороны РФ заявило об уничтожении в районе Харькова крупного склада с иностранными противотанковыми комплексами

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили об уничтожении в районе Харькова склада, на котором хранилось более 200 тонн иностранных противотанковых комплексов и ракет к ним.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил в понедельник на брифинге, что за сутки высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике, живая сила и военная техника армии Украины, в том числе в районе Харькова.

По его словам, в районе Харькова уничтожен "склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53-х районах, а также живая сила и военная техника в 156-ти районах", - сказал Конашенков.

"Уничтожено три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" в районе населенного пункта Северск", - сообщил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.