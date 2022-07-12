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Интерфакс-АВН

Путин и Лукашенко обсудили по телефону совместные шаги в связи с ограничением Литвой калининградского транзита - Кремль

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве. 22 ноября 2016.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества обсудили в понедельник по телефону президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

"Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги", - говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко подтвердили "обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества", проинформировали в пресс-службе.

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Страны
Белоруссия
Литва
Россия
Персоны
Путин Владимир
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