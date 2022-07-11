СФ одобрил закон о штрафах за непредставление предложения о цене продукции по ГОЗ

Максимальный размер штрафа может составить 500 тыс. рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который устанавливает административную ответственность за непредставление предложения о цене на продукцию по государственному оборонному заказу и информации о затратах на ее производство.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Согласно закону, если исполнитель, единственный поставщик, а также хозяйствующие субъекты, для которых заключение контракта обязательно, не представили по запросу госзаказчика предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу (в том числе документы, обосновывающие такую цену), а также информацию, которая должна быть обязательно представлена по законодательству в сфере гособоронзаказа, это приведет к наказанию в виде штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, за нарушение головным исполнителем установленных в соответствии с законодательством сроков и (или) порядка представления отчета об исполнении государственного контракта вводится административный штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей - для юридических.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по фактам непредставления предложений о цене (прогнозной цене) продукции, поставляемой по гособоронзаказу, наделяются должностные лица ФАС.