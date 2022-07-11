В США не уверены в безграничных возможностях Запада по оказанию военной помощи Украине - СМИ

Военнослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области.

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В США высказываются сомнения в том, что Вашингтон и Запад смогут продолжать поставки оружия и боеприпасов Украине на нынешнем уровне без ущерба собственной боевой готовности, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что, по оценкам как официальных лиц, так и аналитиков, "военная помощь, одобренная Конгрессом, продлится до второго квартала следующего года", но вопрос в том, получится ли оказывать ее в дальнейшем.

"Президент Байден поклялся поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-либо другой не может сказать, как долго это продлится или сколько еще Соединенные Штаты и их союзники могут сделать на расстоянии, избегая прямого военного вмешательства", - говорится в публикации.

Газета отмечает: "Официальные лица признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе иссякнут; хотя Соединенные Штаты санкционировали военную и иную помощь Киеву на $54 млрд, никто не ожидает еще одного чека на $54 млрд, когда первый будет израсходован".

В связи с этим, напоминает издание, Вашингтон "призвал другие страны предоставить Украине оставшиеся запасы оружия советского производства, с которым украинцы более знакомы".

Как считает газета, это будет одним из пунктов повестки дня в ходе поездки Байдена на Ближний Восток на следующей неделе, поскольку некоторые арабские страны "когда-то были клиентами Москвы" в плане поставок оружия.