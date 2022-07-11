Эта российская система — гроза американских F-22 и F-35

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Бистатическая РЛС "Струна-1" — не смертный приговор самолетам-невидимкам, но в ходе будущих конфликтов она может представлять серьезную угрозу авиации НАТО, пишет The National Interest. Автор отмечает, что особенно уязвимы перед ней малозаметные истребители-штурмовики.

Чарли Гао

С момента разработки технологии "стелс" для авиации появилось множество систем, которые рекламируют в качестве "убийц невидимок". Одной из самых инновационных является российская бистатическая радиолокационная станция "Струна-1" / "Барьер-Е", разработанная подразделением концерна "Алмаз-Антей" ННИИРТ. "Алмаз-Антей" является главным производителем противовоздушных и радарных систем в России. Это он делает ЗРК "Бук", "Тор" и С-400, а также поисковые РЛС для них. Первый вариант РЛС "Струна-1" был разработан в 1999 году. В дальнейшем этот проект получил развитие, результатом которого стала усовершенствованная станция "Барьер-Е". Первая демонстрация этой разработки, предназначенной для экспортных поставок, состоялась на выставке МАКС-2007. В каталоге продукции "Алмаз-Антея" она отсутствует, но на салоне МАКС-2017 ее показали. Ходят слухи, что такие РЛС развернуты вокруг Москвы.

"Струна-1" отличается от большинства радаров тем, что является бистатической РЛС. Это значит, что передатчик и приемник в ней разнесены на большое расстояние, в то время как в обычной радиолокационной станции они находятся в одном месте. Обычные радары ограничены спецификой распространения радиоволн. По мере удаления цели радара от источника передачи сила сигнала РЛС ослабевает. Однако система обнаружения РЛС работает, получая отраженный сигнал. В обычном радаре это приводит к тому, что принятый сигнал в четыре раза слабее излученного. Стелс-технологии предусматривают использование различных материалов, рассеивающих или поглощающих радиоволны на расстоянии, из-за чего отраженный радиолокационный сигнал существенно ослабевает. Качество радиолокационного слежения ухудшается, из-за чего становится намного сложнее получать точную информацию о цели.

В "Струне-1" данная проблема решена путем разнесения приемника и передатчика на определенное расстояние. За счет этого к приемнику поступает более мощный отраженный сигнал по сравнению с обычной РЛС. Таким образом, РЛС становится более чувствительной, поскольку теперь она по сути дела является радиолокационной ловушкой. Такой принцип работы почти в три раза увеличивает эффективную площадь рассеяния цели (ЭПР) и позволяет игнорировать антирадарные покрытия, которые могут рассеивать радиоволны. Это дает возможность засекать не только самолеты-невидимки, но и другие воздушные объекты с низкой ЭПР, такие как крылатые ракеты и дельтапланы. Один радиолокационный комплекс может включать до десяти пар приемников-передатчиков, которые в российских публикациях называются приемо-передающими постами (ППП). По поводу конфигурации таких постов существуют разные мнения, но максимальное расстояние между двумя ППП может достигать 50 километров. Таким образом, одна РЛС теоретически перекрывает участок шириной до 500 километров.

Эти отдельные приемо-передающие посты РЛС потребляют довольно мало электроэнергии и имеют меньшую мощность излучения в сравнении с обычными радарами. Благодаря этому они лучше защищены от противорадиолокационного оружия. ППП мобильны, что позволяет быстро перебрасывать их в передовой район в период конфликта. Друг с другом и с центральной станцией слежения они связаны сверхвысокочастотными каналами передачи данных. Центральная станция может быть развернута на значительном удалении от комплекса. Такая разнесенная архитектура комплекса позволяет ему сохранить свою работоспособность даже в случае уничтожения одного ППП, хотя точность обнаружения при этом может уменьшиться. Малая высота размещения приемников и передатчиков (всего 25 метров над поверхностью земли) позволяет "Струне-1" очень эффективно обнаруживать низколетящие цели, засечь которые обычным РЛС зачастую сложно.

Среди недостатков "Струны-1" низкая высота обнаружения. Из-за использования разнесенных постов с передатчиком и приемником зона обнаружения имеет форму параболы. Как следствие, максимальная высота обнаружения составляет около семи километров в самой высокой точке, а максимальная дальность уменьшается по мере приближения к ППП. Поперечные размеры зоны обнаружения также ограничены, составляя около полутора километров вблизи постов и 12 километров в оптимальной точке между двумя постами. Сравнительно небольшой размер зоны обнаружения в известной мере ограничивает возможности по использованию "Струны-1" в качестве ловушки, и она не может стать полноценной заменой для традиционных радаров в роли механизма поиска. Но имея высокую точность слежения за самолетами-невидимками, "Струна-1" прекрасно взаимодействует с другими радиолокационными комплексами более широкого диапазона, такими как РЛС "Подсолнух", у которого точность слежения ниже. "Струна-1" не может действовать в качестве РЛС целеуказания, так как не в состоянии обеспечивать постоянное радиолокационное облучение и сопровождение цели. Поэтому ее нельзя использовать для наведения на цель полуактивных ракет класса "поверхность-воздух".

Бистатическая РЛС "Струна-1" не является смертным приговором самолетам-невидимкам, но она в ходе будущих конфликтов может представлять серьезную угрозу авиации НАТО. Особенно уязвимы истребители-штурмовики с характеристиками малозаметности, поскольку они отличаются специфическим профилем полета, который буквально загоняет их в зону действия РЛС "Струна-1". Действуя в тандеме с другими радиолокационными системами обнаружения "невидимок", эта станция может собирать важную информацию о местонахождении и перемещениях самолетов-невидимок.

Чарли Гао изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.