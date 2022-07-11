Блинкен раскритиковал Пекин за позицию по Украине после встречи с главой МИД КНР Ван И - СМИ

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Пекин за позицию по Украине и заявил, что не считает, будто Китай сохраняет нейтралитет по этой теме, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

Такое заявление он сделал после встречи с главой МИД КНР Ван И, которая, по данным агентства, продолжалась около пяти часов.

По словам Блинкена, в ходе встречи с Ван И он заявил ему о том, что Пекину следует "призвать Россию разрешить экспорт зерна" из украинских портов. Также американский госсекретарь, по информации агентства, заявил, что "поддержка Китаем России в ООН очевидна". Однако вместе с тем Блинкен назвал переговоры "полезными, откровенными и конструктивными".

В то же время, азиатские СМИ передают, что МИД КНР по итогам переговоров министра Ван И с Блинкеном распространил заявление, в котором говорится, что стороны достигли консенсуса в вопросе налаживания связей в ходе встречи на G20.

Перед переговорами Ван И заявил, что "нам необходимо работать вместе, чтобы гарантировать, что эти отношения будут продолжать развиваться в правильном направлении".