Роскосмос в ближайшее время не будет самостоятельно включать немецкий телескоп eROSITA - глава РАН

РАН продолжает настаивать на сотрудничестве с немецкими учеными

Мурат-Тугай (Башкирия). 9 июля. ИНТЕРФАКС - Включение российскими специалистами немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", не состоится в ближайшее время, заявил "Интерфаксу" глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Да, было обсуждение с "Роскосмосом" и я сам общался с Дмитрием Олеговичем (Рогозиным - ИФ) на этот счёт. Он заверил меня, что действительно нужно будет вести себя осторожно, аккуратно и это не есть вопрос совсем ближайшей перспективы", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос об итогах переговоров с главой "Роскосмоса" о судьбе немецкого телескопа.

Он отметил, что позиция РАН по этому вопросу не изменилась. "Мы по-прежнему говорим, что мы должны очень осторожно двигаться в этом направлении, поскольку eROSITA - немецкий телескоп и управление этим телескопом осуществляется со стороны наших немецких коллег", - сообщил глава РАН.

По его словам, российские ученые озабочены несогласованным включением немецкого телескопа, так как в будущем это может привести к необратимым последствиям в плане совместной эксплуатации eROSITA и российского телескопа ART-XC на "Спектре-РГ".

"Мы все-таки надеемся, что немецкие наши коллеги через какое-то время, когда действительно будет разрядка вокруг ситуации на Украине, вернутся в эту программу и мы вместе будем плодотворно работать, каждый эксплуатируя свой телескоп", - сказал Сергеев.

11 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты госкорпорации проверят, смогут ли они управлять немецким телескопом eROSITA. По его словам, процесс займет от двух до четырех месяцев.

"Мы заверили Российскую академию наук в том, что эту работу будут делать профессионалы высшего уровня, те, которые собирали саму космическую обсерваторию на НПО им. Лавочкина, и мы будем давать информацию в РАН по ходу нашего исследования системы управления", - отметил он.

Ранее он заявлял, что перевод телескопа под управление "Роскосмоса" не повредит ему.

6 июня Сергеев сообщил "Интерфаксу", что российские ученые обеспокоены планами "Роскосмоса" по самостоятельной эксплуатации немецкого телескопа. "Не мы этот прибор создавали и не мы его эксплуатировали. Эта техника очень серьезная, уникальная, и у наших ученых есть опасения, сумеем ли мы в принципе правильно управлять. Коллеги выражают обеспокоенность в связи с тем, не испортим ли мы этим прибор", - сказал Сергеев.

Он также сообщил, что за его подписью было послано письмо Рогозину, объясняющее позицию академии.

4 июня Рогозин заявил, что дал указание восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ. "Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ"", - заявил он.

2 июня глава "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация изучает возможность самостоятельного включения телескопа из-за того, что "российские специалисты настаивают на продолжении его работы".

Позднее академик Рашид Сюняев, научный руководитель проекта обсерватории "Спектр-РГ" сообщил "Интерфаксу", что возобновление работы немецкого телескопа eROSITA возможно только при согласовании с немецкой стороной, а несогласованные действия могут привести к поломке прибора. По словам Сюняеа, "односторонние действия в такой ситуации только добавляют еще больше недоверия между людьми".

26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.