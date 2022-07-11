"Швабе" заключил на выставке "Иннопром-2022" крупные соглашения и провел десятки переговоров - пресс-служба

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - В ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге холдинг "Швабе" провел десятки переговоров и заключил крупные соглашения, в рамках которых будет дан старт проектам в области развития ЖКХ Свердловской области и выпуска российских телескопов, сообщает пресс-служба холдинга.

"Результаты этого "Иннопрома" мы оцениваем как продуктивные с позитивной тенденцией на перспективу. Наши специалисты получили хорошую обратную связь по новым проектам и продуктам, в том числе от врачебного сообщества и экспертов из других сфер", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Дмитроченко, слова которого приводятся в распространенном в пятницу сообщении.

Он отметил, что в Москву делегация "Швабе" возвращается не только с новыми контрактами, но и с договоренностями между холдингом и ведущими центрами компетенций из различных отраслей по реализации совместных инициатив в будущем

По информации пресс-службы, о партнерстве с "Швабе" в дни выставки объявили Сбербанк и уральский Минэнерго, Новикомбанк и инновационная компания "Левенгук".

"В этом году холдинг показал в Екатеринбурге свою версию автомобиля Niva для службы скорой медицинской помощи от дочерних компаний "Швабе-СпецАвто" и "Швабе-Москва"; изготовленный в Лыткарино арочный металлодетектор с тепловизором для досмотра в аэропортах, школах и на вокзалах; макет концентратора кислорода для оснащения медучреждений автономными источниками чистого кислорода для пациентов в отделениях анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и операционных блоках", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в экспозиции холдинга были представлены модели инновационных светофоров, поддерживающих анимацию, ряд других разработок.