"Севмаш" передал ВМФ РФ атомную подлодку "Белгород" - носитель "Посейдона"

Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 25.06.2021.

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - ПО "Севмаш" передало ВМФ России подводную лодку специального назначения "Белгород", сообщили в пресс-службе предприятия в пятницу.

"Сегодня, 8 июля 2022 года, на крупнейшем судостроительном предприятии России - АО "ПО "Севмаш" (входит в ОСК) - состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки "Белгород"", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов отметил, что при создании корабля были применены передовые достижения науки, и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела.

"Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана", - сказал Евменов, слова которого приведены в сообщении.

Сообщалось, что носителями беспилотных ударных подводных систем "Посейдон" станут АПЛ "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В феврале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "Посейдон" успешно прошел морские полигонные испытания.

Подлодка "Белгород" спущена на воду в апреле 2019 года. "Белгород" планировали передать ВМФ РФ в 2020 году, сообщал ранее первый заместитель генерального директора "Севмаша" Сергей Воронько.

Атомный подводный ракетоносец "Белгород" изначально строился по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале "Объединенной судостроительной корпорации", "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

В июле 2020 года в Минобороны РФ сообщили, что работы по созданию океанской системы с ядерными подлодками-беспилотниками "Посейдон" завершаются.

"Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе. Проведение испытаний идёт в плановом порядке", - заявили тогда в Минобороны РФ.

"В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами "Посейдон" и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон", - сообщали в Минобороны РФ.

В 2018 году в командовании ВМФ РФ заявили, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой, получившие название "Посейдон".