Войти
Интерфакс-АВН

"Севмаш" передал ВМФ РФ атомную подлодку "Белгород" - носитель "Посейдона"

347
0
0
Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 25.06.2021
Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 25.06.2021.
Источник изображения: www.instagram.com

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - ПО "Севмаш" передало ВМФ России подводную лодку специального назначения "Белгород", сообщили в пресс-службе предприятия в пятницу.

"Сегодня, 8 июля 2022 года, на крупнейшем судостроительном предприятии России - АО "ПО "Севмаш" (входит в ОСК) - состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки "Белгород"", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов отметил, что при создании корабля были применены передовые достижения науки, и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела.

"Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана", - сказал Евменов, слова которого приведены в сообщении.

Сообщалось, что носителями беспилотных ударных подводных систем "Посейдон" станут АПЛ "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В феврале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "Посейдон" успешно прошел морские полигонные испытания.

Подлодка "Белгород" спущена на воду в апреле 2019 года. "Белгород" планировали передать ВМФ РФ в 2020 году, сообщал ранее первый заместитель генерального директора "Севмаша" Сергей Воронько.

Атомный подводный ракетоносец "Белгород" изначально строился по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале "Объединенной судостроительной корпорации", "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

В июле 2020 года в Минобороны РФ сообщили, что работы по созданию океанской системы с ядерными подлодками-беспилотниками "Посейдон" завершаются.

"Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе. Проведение испытаний идёт в плановом порядке", - заявили тогда в Минобороны РФ.

"В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами "Посейдон" и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон", - сообщали в Минобороны РФ.

В 2018 году в командовании ВМФ РФ заявили, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой, получившие название "Посейдон".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
949А Антей
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
13.01.2021
Глава "Севмаша" сообщил о продолжении испытаний носителя беспилотников "Посейдон" подлодки "Белгород"
22.12.2020
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
02.03.2020
США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 14:51
  • 29013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 23:13
  • 11
Спецоперация до победного конца
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
  • 09.07 10:46
  • 5
Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"
  • 09.07 08:00
  • 4
Какую Украину мы освобождаем