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Военное обозрение

«Судьба корвета под сомнением»: в Турции продолжается строительство корабля для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая верфь не прекращает постройку боевого корабля, заказанного ВСУ, несмотря на неясные перспективы его передачи заказчику.

Работы ведёт компания RMK Marine (специализируется на строительстве яхт) в рамках выполнения контракта, заключенного в 2020 году. В соответствии с ним киевский режим должен получить один корвет класса ADA с возможным заказом на ещё три однотипных корабля.

Собственно на мощностях в Турции должен быть построен только корпус, после чего его предполагалось оснащать боевыми системами на верфи «Океан» в Николаеве.

Корабль был заложен в сентябре 2021 года, достроечные работы (запланированы на 2022 год) и ходовые испытания (2023 год) должны проводиться на территории Украины.

Судьба корвета поставлена под сомнение после начала спецоперации России, но его строительство продолжается. Любопытно, как корабль будет достраиваться на Украине, когда придёт время

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.

Источник изображения: topwar.ru

Основным калибром корвета должен был стать противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» украинской разработки.

Однако оборонный сектор Украины сильно пострадал во время войны. В настоящее время ведётся оценка возможности установки ПКР стандарта НАТО – ATMACA компании Roketsan или Harpoon от Boeing

- указывается в издании со ссылкой на ВМСУ, при этом даже неясно как хотя бы превратить корабль в ходовую единицу, не то что боевую.

На этом фоне турецкие пользователи уже озвучили своё видение судьбы корвета – в случае неисполнения незалежной условий соглашения предлагается его конфисковать и использовать для нужд собственного флота.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Roketsan
Проекты
2020-й год
NATO
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