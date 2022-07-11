«Судьба корвета под сомнением»: в Турции продолжается строительство корабля для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru
Турецкая верфь не прекращает постройку боевого корабля, заказанного ВСУ, несмотря на неясные перспективы его передачи заказчику.
Работы ведёт компания RMK Marine (специализируется на строительстве яхт) в рамках выполнения контракта, заключенного в 2020 году. В соответствии с ним киевский режим должен получить один корвет класса ADA с возможным заказом на ещё три однотипных корабля.
Собственно на мощностях в Турции должен быть построен только корпус, после чего его предполагалось оснащать боевыми системами на верфи «Океан» в Николаеве.
Корабль был заложен в сентябре 2021 года, достроечные работы (запланированы на 2022 год) и ходовые испытания (2023 год) должны проводиться на территории Украины.
- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.
Источник изображения: topwar.ru
Основным калибром корвета должен был стать противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» украинской разработки.
- указывается в издании со ссылкой на ВМСУ, при этом даже неясно как хотя бы превратить корабль в ходовую единицу, не то что боевую.
На этом фоне турецкие пользователи уже озвучили своё видение судьбы корвета – в случае неисполнения незалежной условий соглашения предлагается его конфисковать и использовать для нужд собственного флота.