Турция успокоила Россию. Выигрывает Эрдоган – выиграет и Путин

Выигрывает Эрдоган – выигрывает и Путин

Вопреки ожиданиям Путин довольно мягко отозвался о решении Турции по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он знает: Анкара больше не будет инструментом внешней политики США, пишет Sabah. Их попытки сдержать Россию на юге обречены на провал.

Берджан Тутар

Трехсторонний меморандум, подписанный 28 июня в Мадриде между Турцией, Швецией и Финляндией, является своего рода декларацией меняющейся оборонной доктрины НАТО. Но и эта новая доктрина не спасет США.

Ведь НАТО, основанная 4 апреля 1949 года против советской России (СССР) в рамках проекта холодной войны США и Европы, себя изжила. Однако США, будучи не в силах избавиться от своей старой идеологической истерии, пытаются сделать из России новый СССР и создать против него новую НАТО.

На этот раз в отношении России применяется политика холодной войны через балтийский фронт.

Не будем забывать, что Турция, сохранявшая нейтралитет во время Второй мировой войны, была сделана членом НАТО 18 февраля 1952 года только для того, чтобы у Атлантики был южный фронт против СССР. Тем не менее у Турции были очень прочные отношения с Советским Союзом со времен Ататюрка.

В 1920-1922 годы молодая Турция попросила помощи у советской России, и во время войны за независимость Турции Владимир Ленин предоставил аппарату во главе с Мустафой Кемалем 800 миллионов лир военной помощи, что вдвое превышало годовой военный бюджет правительства Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

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С подписанием 16 марта 1921 года турецко-российского договора о дружбе и братстве (Московского договора) были гарантированы наши восточные границы с Кавказом.

Этим договором советская Россия, объявившая о признании декларации о независимости Турции, засвидетельствовала всевозможную дипломатическую и военную поддержку правительству ВНСТ против империалистических держав.

Однако после Второй мировой войны Исмет Инёню (İsmet İnönü), воспользовавшийся отсутствием Ататюрка, и Республиканская народная партия Турции, поддались манипуляциям США, отдалились от СССР и полностью попали под контроль Запада. Турция, принятая в НАТО, была превращена в страну – фронт против СССР. Теперь Джо Байден хочет задействовать стратегию, которую Гарри Трумэн претворил в жизнь 70 лет назад, использовав Турцию, на этот раз через Швецию и Финляндию.

Для южного фронта Атлантики Турция была сделана членом НАТО в 1952 году. Теперь же Швеция и Финляндия принимаются в альянс для северо-западного фронта Атлантики.

Вне всякого сомнения, Турция в силу своего географического положения, как и прежде, продолжает оставаться незаменимым участником поляризации между Западом и Востоком. Это понимают как Россия, так и США.

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Поэтому первая реакция России на трехсторонний меморандум, которым Турция заставила НАТО принять свои красные линии, была в духе: "Эрдоган получил то, что хотел".

У США очень слабые шансы сдержать Россию, добившуюся желаемого на Украине, с запада и севера. Потому что южные границы России, обеспечивающие выход в мир через Каспий, Кавказ и Черное море, будут оставаться открытыми благодаря Турции.

По этой причине Путин вопреки ожиданиям довольно мягко отозвался о решении Турции, отметив: "У нас нет проблем с Финляндией и Швецией". Кроме того, спокойствие Путина, который шаг за шагом достигает своих целей на Украине, также обусловлено верой в то, что Турция будет сохранять нейтралитет.

Путин также очень хорошо знает, что Эрдоган уже не может превратить Турцию в инструмент внешней политики США, как это было во времена Инёню. Более того, усиление Турции в Атлантике, как ни парадоксально для некоторых, способствует и усилению России.

Отношение Турции к НАТО, объявившей Россию новым врагом, очевидно, уже давно пересмотрено. В этой связи расширение Североатлантического альянса не может торпедировать ее отношения с Россией. Дело в том, что Турция – больше не страна-фронт. Турция – один из плеймейкеров за столом.

Таким образом, в период углубляющейся глобальной поляризации выработка Турцией политики в соответствии со своей стратегической осью больше всего играет на руку России. Можно сказать, что, в то время как Эрдоган получает желаемое и выигрывает, Путин тоже выигрывает.