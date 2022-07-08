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Уральский завод холдинга "Швабе" получит льготное финансирование от Новикомбанка в размере 1 млрд рублей

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Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова".
Источник изображения: http://www.uomz.ru/

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Уральский оптико-механический завод им. Э.С.Яламова (УОМЗ) войдет в программу поощрения работников "Развитие" и получит льготное финансирование от Новикомбанка в размере 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Благодаря финансовой поддержке нашего давнего партнера в лице Новикомбанка будет реализован ряд мероприятий в рамках текущей деятельности предприятия, в том числе по исполнению действующих и перспективных контрактов по выпуску и поставкам продукции гражданского назначения", - сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных, слова которого приводятся в распространенном в четверг сообщении.

По его словам, преимущественно речь идет о медоборудовании. "Вторая инициатива нацелена на поощрение высококвалифицированных сотрудников по наиболее востребованным специальностям, включая молодых специалистов", - сказал Слудных.

В сообщении отмечается, что программа "Развитие" Новикомбанка, разработанная совместно с госкорпорацией "Ростех" в рамках стратегии устойчивого развития, предусматривает льготные ставки по ипотечным и другим кредитным продуктам, в том числе по кредитам на образование.

"УОМЗ создает уникальные интеллектуальные решения для городской среды, производит передовое медицинское оборудование и оптические приборы. При финансовой поддержке банка станет возможной реализация ряда масштабных социально значимых инициатив, направленных на повышение качества жизни, комфорта и безопасности людей", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, которую цитирует пресс-служба.

Так, в прошлом году Новикомбанк поддержал инициативу УОМЗ по строительству ряда объектов в Магадане, включая центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья, отмечается в сообщении.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
УОМЗ
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