Войти
Интерфакс-АВН

Лукашенко призвал сохранить суверенитет Белоруссии, но сделать максимум по интеграции с Россией

473
0
0
Флаги России и Беларуси
Флаги России и Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Сохраняя свой суверенитет, Белоруссии необходимо сделать максимум по кооперации с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией", - сказал Лукашенко на встрече с председателем нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко в четверг в Минске. Его слова приводит пресс-служба президента.

По его словам, сейчас в Белоруссии "очень активизировались по работе на российском направлении".

"Суверенитет, независимость - это святое. Интересы белорусского народа", - подчеркнул в связи с этим Лукашенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Похожие новости
19.08.2021
Новейший БТР VOLAT V-2 с необитаемым боевым модулем покажут в России
14.06.2021
Владимир Горбулин: Украина уже фактически окружена, нам нужен ракетный меч (Апостроф, Украина)
07.04.2021
Россия будет жестко принуждать Украину к миру
29.06.2020
Что Россия и Китай хотят продавать в Иран
08.12.2016
Украина пугает ядерным оружием Россию и США
23.10.2014
РКС создает общую систему мониторинга чрезвычайных ситуаций в СНГ
06.06.2012
Белорусско-российские отношения выходят на новый виток?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 09:52
  • 2
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 08.07 09:26
  • 1
«Укроборонпром» уходит из Украины в…
  • 08.07 04:28
  • 28917
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.07 01:32
  • 1
Путин: РФ смогла добиться результатов по созданию передового оружия при маленьком бюджете
  • 08.07 01:19
  • 10
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 07.07 23:21
  • 8220
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.07 21:41
  • 4
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
  • 07.07 19:15
  • 2
Танки спада не боятся
  • 07.07 18:02
  • 5
Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере
  • 07.07 15:52
  • 2
Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео
  • 07.07 15:36
  • 148
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 07.07 15:21
  • 2
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
  • 07.07 15:02
  • 1
Появились новые подробности о пожаре на десантном корабле ВМС США Bonhomme Richard в 2020 году
  • 07.07 12:46
  • 1
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 07.07 12:29
  • 2
Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет