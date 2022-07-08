Лукашенко призвал сохранить суверенитет Белоруссии, но сделать максимум по интеграции с Россией

Минск. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Сохраняя свой суверенитет, Белоруссии необходимо сделать максимум по кооперации с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией", - сказал Лукашенко на встрече с председателем нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко в четверг в Минске. Его слова приводит пресс-служба президента.

По его словам, сейчас в Белоруссии "очень активизировались по работе на российском направлении".

"Суверенитет, независимость - это святое. Интересы белорусского народа", - подчеркнул в связи с этим Лукашенко.