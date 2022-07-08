Экс-аналитик Пентагона не исключает реэкспорт западного вооружения Украиной

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В последние дни в СМИ набирает обороты тема с возможной перепродажей Киевом поставляемого Западом вооружения на черном рынке. Стоит отметить, что о фиксации фактов нелегальных поставок предназначенного для ВСУ оружия западного производства в страны Ближнего Востока накануне заявлял наш глава Минобороны Сергей Шойгу.

Данный вариант не исключает и экс-советник Пентагона Карен Квятковски. Своим мнением американский эксперт поделилась с журналистами из издания РИА Новости.

С ее слов, схема с реэкспортом западного вооружения «заинтересованными лицами» из Украины была вполне предсказуема. Дело в том, что факты перепродажи Киевом «даров» от США и их союзников были задокументированы еще в 2015-2016 годах.

Сейчас, по мнению Квятковски, ситуация и вовсе способствует данному процессу. Все дело в том, что украинские силовики в большинстве своем не обучены обращению с новым западным вооружением. При этом поставки из США и других стран производятся в таких количествах, что все это «добро» попросту невозможно быстро адаптировать под тактику и стратегию ведения боевых действий.

В итоге, на складах образуется много «излишков», которые и реализуют в своих интересах «предприимчивые» украинцы.

Стоит добавить, что о фактах «злоупотребления» западной помощью заявляют и официальные лица на Украине. Буквально в начале текущего месяца директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признал, что его ведомство выявило и задокументировало не один случай оружейной контрабанды.

Впрочем, даже если будут найдены «железобетонные» доказательства вышеупомянутой реализации западных образцов вооружения на черном рынке, США и их союзники не перестанут помогать Украине.

Со слов Квятковски, передавая Киеву вооружение, Запад в первую очередь преследует собственные цели, одна из которых заключается в обновлении запасов вооружения на своих складах. При этом помощь «многострадальной» Украине используется в большей степени как предлог, позволяющий объяснить простым американцам и европейцам стремительно растущие бюджетные расходы на армию.